富爸爸交棒！「金融巨鱷」索羅斯選定37歲兒接班　稱「他贏得的」

我是廣告 請繼續往下閱讀
索羅斯也是名自由主義事業的主要力挺者，他在1993年成立「開放社會基金會」（Open Society Foundations，OSF），為世界各地的民間組織提供資金支持，每年向支持世界各地人權和幫助建立民主的團體提供約15億美元（約台幣461億元）資金，以及向索羅斯創辦的「超級政治行動委員會」（Democracy PAC）提供金援，以支持美國地方檢察官和執法官員的就選活動，以降低司法體系中的監禁率和種族偏見。
結過三次婚、育有五子的索羅斯曾表示，不希望開放社會基金會被他的5個兒女中的任何一位接管，認為該由最適合的人接管。但近來他接受《華爾街日報》訪問時，表示將會把基金會和其餘250億美元的財產交給亞歷山大，並稱「他贏得了這一切。（He's earned it）」
現年37歲的亞歷山大為索羅斯與第二任妻子的孩子，他在去年12月被任命為開放社會基金會主席，，目前亦擔任「超級政治行動委員會」的主席，負責指導政治活動。亞歷山大後續接受採訪時，表示自己比父親更加「政治化（I’m More Political）」，並計劃繼續捐贈家族資金支持美國的左翼政治候選人。
亞歷山大同時也表示，會將投票、墮胎權以及性別平權都納入基金會的優先事項，「雖然我很想把錢退出政治，但只要對手繼續這麼做，我們就得繼續下去。」
多年來，外界看好索羅斯將商業版圖交給其與第一任妻子所生、現年52歲的喬納森（Jonathan Soros）。喬納森於2002年加入索羅斯投資公司，當時該公司正面臨多位主管相繼離職的窘境，喬納森被視為是協助公司穩定的重要人物。《華爾街日報》形容，他獲得同事們尊重。
但是喬納森後來與父親在工作上意見相左，曾有報導指出，相對於索羅斯較即興決定，喬納森更善於分析和思考，雙方曾在選用高層昤時出現分歧，最終喬納森2011年離開索羅斯投資事業，並表示其與父親僅是結束商業合作，仍保持很好的關係。報導指出，喬納森和亞歷山大兩人關係不算密切，但仍屬友好。