台中伴手禮名店抗漲 十週年慶全品項66折超殺

在百物皆漲年代，台中市十大伴手禮名店｢27 1/3 Cake house｣，為歡慶十周年生日，祭出超佛心優惠，舉凡西班牙經典巴斯克生乳酪蛋糕、北海道生乳捲、玫瑰檸檬塔等甜點，不用拿出身分證對號碼，也不必是天選之人，即日起至7月15日親至門市選購，全品項禮盒買二送一，超殺6.66折，送禮自用，或當做彌月禮都能帶來驚喜。
記者金武鳯/台中報導
｢27 1/3 Cake house｣的招牌生乳捲，是以蛋香濃鄁、像雲朵般輕柔又濕潤的舒芙蕾做蛋糕體，並嚴選北海道十勝奶霜、安佳奶油製作生乳餡，再依口味添加不同原料調味，玩轉多樣風味挑逗你的味蕾。其中，香草生乳捲蘊藏法國香草莢醬的清雅香氣。芋頭生乳捲，每一口都有綿甜芋香。巧克力生乳捲，蛋糕體內揉合了法國巴芮74%巧克力，馥郁香醇。抹茶生乳捲，由抹茶牽引出悠長茶韻，餡內暗藏有日本蜜漬橘片，讓橘香瀰漫唇齒間。
至於一嘗上癮的極品甜點—巴斯克生乳酪蛋糕，以法國鐵塔鮮奶油、土雞蛋、蘭姆酒交織出軟潤滑口的香濃。有原味及巧克力兩種口味，巧克力巴斯克在原味基底中，再添加了法國巴芮74%巧克力與可可粉，香濃加倍。
美得像盛開花朵般的玫瑰塔，以酥脆塔皮搭上法國產區奶油，形塑出美麗的玫瑰花形，演繹幸福浪漫樂章。口味有玫瑰檸檬塔及玫瑰覆盆子塔兩種，玫瑰檸檬塔，以新鮮檸檬汁與法國巴芮白巧克力，擦出清新香甜的迷人風味，再刨上新鮮檸檬皮絲豐富視覺與味覺層次。玫瑰覆盆子塔用法國覆盆子果泥勾勒優雅迷人的色澤，與微酸香甜的好滋味。