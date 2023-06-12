名店淪陷！清原、頂呱呱、覺旅都上榜 飲冰品「腸桿菌」超標挨罰
台北市衛生局今公布現場調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料抽驗結果，第2波共計抽驗81件，檢驗結果7件飲冰品不符合規定，包括清原芋圓的茉香綠茶、頂呱呱的紅茶雪泥冰、覺旅咖啡的蘋果野莓冰沙和巧克力香蕉冰沙、吉龍堂的阿里山清茶、珊瑚橘原山清茶，以及肉多多的北海道牛奶風味冰淇淋，皆被檢出「腸桿菌科」超標。
記者徐銘穗/綜合報導
台北市衛生局食藥科黃敬堯技正指出，此次抽驗70件飲冰品（包含冰品、食用冰塊、飲料），依類別檢驗食品中微生物衛生標準，包括沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7，另抽驗11件配料（粉圓、椰果、茶凍、粉粿等），視性質檢驗防腐劑、著色劑。
70件飲冰品中，有22件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有7件產品不符規定，針對不符規定業者，已依違反《食品安全衛生管理法》第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
黃敬堯說，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質及減少其保存期限。
黃敬堯提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套，另也要注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存，定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作。