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迪士尼狂推「真人電影」誰最夯？《小美人魚》奪冠　討論聲量破表

▲《小美人魚》主角「艾莉兒」的選角與大眾對原型人物的印象有差異，全球掀起各種聲浪，甚至還延燒出種族問題。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》主角「艾莉兒」的選角與大眾對原型人物的印象有差異，全球掀起各種聲浪，甚至還延燒出種族問題。（圖／迪士尼）

記者賴禹妡/綜合報導

《小美人魚》真人版在台上映，以及日前迪士尼正式公布《白雪公主》與《星際寶貝》的真人電影選角，再度於社群平台上引發大批討論。儘管過往真人電影劇情會與原著動畫有些差異，影迷的正反評價也不一，但大部分電影仍然能繳出亮眼票房，民眾對於童年記憶被搬上螢幕並真人化抱持好奇甚至是期待，魅力無法擋，而網友們熱烈討論的電影又是哪些呢？

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「迪士尼真人電影」話題的網路聲量表現，帶領讀者了解網友熱議的迪士尼真人電影排行。

觀察網友針對迪士尼真人電影的相關話題討論，可以發現「小美人魚」引起社群熱烈討論，由於主角「艾莉兒」的選角與大眾對原型人物的印象有差異，全球掀起各種聲浪，甚至還延燒出種族問題，儘管如此，也有網友支持這部電影，表示「很期待歌曲配樂及聲光效果」、「雖然她不是我記憶裡的艾莉兒，但更可以體現出愛可以跨越種族、性別、地域」，更有人大讚英文版電影「海底特效美到不行，我差點以為自己要淹死在電影院，很震撼」，而劇中的反派角色烏蘇拉也受到許多粉絲的喜愛，精湛的演技令人印象深刻。

▲「小美人魚」、「小飛俠與溫蒂」選角掀熱議，「阿拉丁」改編佳評如潮。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲「小美人魚」、「小飛俠與溫蒂」選角掀熱議，「阿拉丁」改編佳評如潮。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
先前同樣因為小叮噹選角備受討論的「小飛俠與溫蒂」，網友留言「老虎莉莉很正」、「有史以來最帥的小飛俠」、「裘德洛演的虎克船長蠻帥的」、「虎克的人物曲線完整，劇情演技強」，認為撇除小叮噹動畫與真人版形象的差異之外，演員的高顏值十分吸睛，不過許多觀眾對整體劇情則是感到有些可惜，說明「大幅度的改編很有趣，但就覺得故事少了一點點，再多一些會更好」、「這部把原本詼諧，娛樂性高的部分全部砍光」，感覺新版本的小飛俠略顯陰沉黯淡，比起先前羅賓威廉斯所飾演的小飛俠版本稍嫌遜色。

提到電影上映當時就廣受好評的「阿拉丁」，網友直呼是系列電影當中改編最完整的版本，表示「選角蠻讚的，又有威爾史密斯，女主也超美」、「真的很好看，男女主角有火花、精靈有喜感」，不僅演員合適，劇情改編也相當成功，大讚「阿拉丁是少數讓我想去二刷的真人翻拍片，後來也買了DVD保存想給子孫看」，是部會讓人想二刷、三刷的經典電影。

另外，由艾瑪華森飾演女主角貝兒的「美女與野獸」，劇中美貌迷倒大批網友，紛紛讚許「美女與野獸的美女是真的美女」、「角色形象都完美還原」、「美女與野獸跟是我最喜歡的真人版，主角好美又好適合」，被認為是迪士尼真人電影中動畫還原度名列前茅的。

而迪士尼推出的反派系列電影「時尚惡女：庫伊拉」，因為片中的服裝設計大受關注，網友說道「加入時尚片要素有成功讓它有個吸引人的主題」、「為了衣服和妝髮來的，所以我超級滿足！那個半黑半白的髮色，我整個移不開視線，然後還有一大堆超級精彩的服裝，我覺得好幸福」，是令人眼睛為之一亮的電影，上映後也吸引眾多時尚雜誌報導分析。

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