雲縣女議員遭性騷！張麗善：嚴厲譴責不允許再發生

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張麗善說，對於性騷案要嚴厲譴責，因為這會造成當事人非常不舒服，會在心中留下很大的陰影，甚至造成人生觀感有很大差異。
張麗善強調，她一定站在女性的立場為大家發聲，對於性侵及性騷擾絕對零容忍，絕對不允許再發生，也絕對要保護女性，對於她們有勇氣站出來，表達支持與讚賞。
陳芳盈表示，看到台北市議員鍾沛君挺身而出，揭發朱學恒的性騷擾，勾起她一些不堪回憶，掙扎3天決定把經歷說出來。她曾經在餐敘時遭Ｃ名嘴連續2次問「我可以和妳打砲嗎？」
陳芳盈說，直到看到Ｃ名嘴上電視節目，談到鍾沛君被性騷擾痛批朱學恒時，忽然一種憤怒，在心頭熊熊的燃燒起來，打破了她的猶豫和遲疑，直接對著鏡頭大罵「你比朱學恒還噁心！」
政治評論者朱凱翔則於下午在其經營的「不演了新聞台」臉書粉絲頁表示，雖然陳芳盈沒點名，但「我並不想佯裝不知」。他說，無法記起1年多前應酬中，是否有說過陳芳盈指控的那句話。經詢問同席友人，也無人有印象。雖不確定是什麼環節。但讓陳芳盈感受如此，「我道歉」。
他說，關於這一切，「我深刻反省」。性平這道考題，戒慎恐懼面對。陳芳盈如果要提任何司法或是行政申訴，他會全力配合。（編輯：卞金峰）1120612