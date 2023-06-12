台中鬧區秘境餐廳「露Dew」 以美食帶領饕客遨遊世界
位於台中市大墩路鬧區的「露 Dew」，是一家預約制餐廳。長年旅居海外的主廚Tim，結合實驗廚房和創意料理，開創Fine Dining餐廳特有的親切有趣呈現模式。今夏是以後疫情時代料理「抗擊之戰Hot Fas」為主題，坐在吧台區板前，看著廚師團隊烹調每一道菜，並輪流出場說菜時，彷彿帶領饕客搭上「飛船」環遊世界，展開美食之旅，是一次讓人驚喜連連的五感沉浸式體驗。
記者金武鳯/台中報導
「露Dew 」主廚Tim經營餐廳自有堅持，要默默挖掘食物背後的可能性。以多年前在大墩路開創的「芾」為例，一年只賣3個月，其餘時間，他都在各國間旅行尋找創意靈感，是台中知名高檔餐廳。3年多前，獲悉相隔四個店面的一家麵店要收攤，立即向房東承租這棟四層樓老宅，大手筆改造，僅保留老宅部份設施，諸如磨石子地板、原木扶手欄杆等。大門則重新整理後，選用沁涼孔雀藍色調，搭配綠色植栽，風情迥變卻也低調，是隱身鬧區的秘境餐廳。
推開Dew餐廳大門，彷彿進入車水馬龍城市中的綠洲，適合來場短暫心靈逃亡，但又給人一種放鬆的安心感。Tim表示，疫情曾經讓全世界陷入停擺，讓人感到絕望及沮喪，但也是這段停擺的時日，許多想法應運而生，如透過食物找回一段療癒身心旅程，或透過繁複作工及新穎滋味探索，能重新感受他鄉絢爛而不含糊的生活痕跡。
Tim要以Dew來完成其創作歷程，充分用理性與實驗分析精神，描述食材最具變化的本質。所以今夏就以「「抗擊之戰Hot Fas」為主題」，從第一道前菜「裝備武器」開始，品嚐的是法國風味的香草精華、混合花椰菜團，接著饕客彷彿乘上「飛船」，透過北歐干貝、墨西哥玉米餅、印度脆球及台味牛肉等美味環遊世界，感受強烈感官衝擊，到結尾的「未知」，是選用當季食材製成的甜點，總共8-10道菜，全然讓大家的味蕾感受另類驚喜。
Dew 從食材到餐點都是限量的，主廚們還會在上菜時說上一段烹飪故事，可充分感受到其特別和用心，讓人有機會一窺這群廚師們在料理時，如何和自我對話，創作出每一道菜的背後光影，讓坐在板前饕客，視覺、味覺、嗅覺、聽覺及觸覺都盡享美好用餐時光，是一次五感沉浸式體驗的Fine Dining。