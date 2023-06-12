第2屆「IMV科技創新獎金」競賽 黃敏惠：希望獎留嘉義
由全球最大半導體通路商大聯大控股發起的第2屆「IMV科技創新獎金」競賽說明會，於今(12)日下午1時30分在嘉義市政府8樓會議廳舉行，嘉義市長黃敏惠、ESG科技創新推動聯盟決策委員、大聯大控股永續長曾國棟聯袂出席。黃敏惠致詞時表示，希望在地的嘉義大學團隊發揮所長將獎金510萬元留在嘉義。
記者鄭一銘/嘉義報導
全球最大半導體通路商大聯大控股發起，結合上下游生態圈光寶科技、佳世達科技、研華科技、精誠資訊、威剛科技、以及益登科技共同組成的「ESG科技創新推動聯盟」，整合各企業資源，推出支持因應氣候變遷的「農林漁牧創新」、翻轉極端氣候的「節能減碳創新」的「IMV科技創新獎金」競賽，競賽資訊已於日前公布，繼去年的435萬元後，今年再提升為新台幣510萬元。
黃敏惠表示，回憶起88風災對嘉義市的衝擊，一年的雨量3天驟下，來得又急又大，至今仍然印象很深。「氣候變遷跟我們的生活關係很密切，期待嘉義的年輕人，以科技的力量，翻轉一級產業，這次參加競賽的團隊，不僅是為了獎金，更是為了嘉義的未來一起努力」，更期望嘉義大學的同學們能發揮所長將510萬元總獎金留在嘉義，期待「讓台灣更好，讓嘉義更永續」。
大聯大控股永續長曾國棟表示，嘉義林業繁榮，卻不受限於一級產業，以「創新」為發展定位，「設計」、「數位」、「創生」、「永續」等四大創新思維突破框架，力求城市創新突破發展。ESG科技創新推動聯盟特別與嘉義市政府合作，透過產、官、學聯手，並由嘉易創創育中心、大健康產業加速器、國立嘉義大學共同主辦，共同為農林漁牧產業與節能減碳領域的科技再創新。