IMV科技創新獎金競賽 祭510萬總獎金挺農林漁牧與節能創新團隊
農業是屏東的強項，屏縣府積極輔導提高農漁畜產值，不僅提升農業技術，更打造漁業綠能之都。由全球最大半導體通路商大聯大控股發起，結合上下游生態圈共同組成的「ESG科技創新推動聯盟」，整合各企業資源，推出第二屆「IMV科技創新獎金」競賽，徵求農林漁牧與節能的創新公司與團隊參賽，競賽資訊已於日前公布，競賽總獎金提升為新台幣510萬元。
記者陳美嘉／屏東報導
屏東縣農業處處長鄭永裕今（12）日出席「IMV科技創新獎金競賽」說明會，在會中表示「在這波降雨之前，屏東有超過600天沒有下過超過210公厘的雨水，還有像蛋價問題，都將不僅影響單一企業更是整個供應鏈」，ESG科技創新推動聯盟鼓勵以科技賦能來協助一級產業升級，為屏東農業發展注入創新元素。
近50年來，全球人口翻倍、經濟活動成長4倍、貿易活動成長10倍，高度的工業發展，高碳排造成溫室氣體效應導致地球氣溫升高，氣候變異帶來的災害，台灣農漁牧一級產業更是首當其衝。ESG科技創新推動聯盟主席、大聯大控股永續長曾國棟表示，聯盟盼望以「Innovation(科技創新)」、「Market(市場開拓)」、以及「Value(永續價值)」解開這個時代的難題。
曾國棟說：「聯合企業夥伴一起發起ESG科技創新推動聯盟，支持農林漁牧一級產業的努力與創新，這個競賽除了獎金，也持續支持得獎企業與團隊的發展，去年得獎企業甫田科技的垂直氣耕種植農法，大聯大也正評估引進技術；此外，艾滴科技蝦電共生的商業模式，今年進一步延伸到紅樹林的復育，固碳效果更是森林的六倍，只要夠IMV，我們就支持！」。
第二屆「IMV科技創新獎金」競賽目前已開放報名，即日起至7月16日徵求「科技Ñ農林創新」、「科技Ñ漁牧創新」、「科技Ñ節能創新」的創新公司與團隊參賽，競賽資訊可上網查看，或搜尋「ESG科技創新推動聯盟」。