盼谷歌和微軟進駐　大馬政府：成為中立資料庫樞紐

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大馬貿易部長扎夫魯指出，大馬政府正在吸引美國科技企業的投資案，慢慢地將馬來西亞打造成中立的數據中心。他更說明，馬來西亞看見很多大企業的供應鏈正在重整，原因在於國際局勢的變化，因此希望能抓住這個機會。
事實上，馬來西亞今年的收穫頗豐，包含特斯拉計劃出口電動車至馬來西亞，並打造特斯拉超級充電站（superchargers）；亞馬遜網路服務公司（AWS）則同意在2037年前投資255億美元，並在當地打造基礎的雲端計算設施。
彭博社補充，美中關係的緊張局勢推動越來越多的全球企業，重新尋找中國以外的據點，以免受到中國的牽制。除了馬來西亞之外，泰國和越南等東南亞國家也都在爭取美國的投資。
根據馬來西亞投資發展局的報告，今年第一季吸引共714億令吉（約等同於新台幣4745億元）的投資，比去年同期的數據增長了67％，外國的直接投資則佔了52％以上。
不過，馬來西亞4月出口量創下近3年最大跌幅，隨著中國經濟復甦疲弱，這種萎縮現象可能還會持續一陣子。馬來西亞中央銀行（Central Bank of Malaysia）發布資料顯示，馬來西亞今年第一季的國內生產總額（GDP）成長5.6％，較去年第一季的4.8%優秀很多，不過略遜於去年第四季的7％。馬來西亞政府預期2023年一整年的GDP成長率為4.5％，比去年的經濟成長稍微放緩。