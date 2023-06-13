爸媽注意！「玩具筆」恐買出問題 消保處稽查17款僅一款全合格
造型可愛的玩具筆相當吸睛，但不小心可能會買到問題商品！行政院消費者保護處近期採樣市售玩具筆17件，進行品質檢測及標示查核。其中品質檢測有2件不符規定，包含一款在東森得易購購入的玫瑰金色多功能旋轉能量筆HAND SPINNER PEN) ，以及PChome 商店街販售的磁性金屬原子筆(標示 Think ink pen) ；17件商品則有16件都是產品標示不符，僅有Yahoo!購物中心的People趣味蠟筆手搖鈴BG- 005合格。
記者周淑萍/綜合報導
玩具筆因造型可愛同時可以把玩與書寫，成為學童間的人氣商品。行政院消保處與標準局為瞭解其品質及標示之落實情形，由行政院消保處於網路平台及實體店面隨機購買不同廠牌之玩具筆17件；標準局進行品質檢測及商品檢驗標識查核；另由經濟部中辦處理商品標示之查核。
品質檢測部分經查有2件不符規定，分別為東森得易購購入的玫瑰金色多功能旋轉能量筆HAND SPINNER PEN)因電池盒無電池極性、電流符號、電池形狀及電壓等圖示，且鈕扣電池之電池盒未使用工具就可開啟。另一款為PChome 商店街販售的磁性金屬原子筆(標示 Think ink pen)為玩具配件（磁鐵）未通過小物件檢測，且磁鐵之磁通量指數超標，即磁性過高未通過檢測。
標示查核部分，商品標示法部分有16件不符規定，主要缺失為未有繁體中文標示，只有僅有Yahoo!購物中心的People趣味蠟筆手搖鈴BG- 005，為此17件商品中唯一合格商品。
行政院消保處表示，玩具筆為強制檢驗商品，須完成檢驗程序才能在市面上販售。查核違反「商品檢驗法」部分，已要求業者改正完成及裁罰在案。違反「商品標示法」部分，經濟部中辦均已移請地方主管機關查處，目前均已改正完成或下架。
行政院消保處提醒消費者，選購玩具筆時，除應注意有無商品檢驗標識外，也應注意是否有標示原產地、使用注意事項，及製造商或進口商等基本資料之繁體中文標示，並按相關注意事項或警語正確使用商品，同時應避免選購零件容易鬆脫的玩具筆。