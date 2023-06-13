開全聯APP就能買基金！無腦投資必用「存零錢」功能 限時送150點
全聯電子支付公司「全支付」，宣布新推出「電支雞」新功能，除了消費外也能開通帳戶買基金，扣款、買賣皆在APP上完成，系統會自動幫使用者存零錢，直到虛擬記帳累積達300元，系統將依你的指示扣款、自動存基金，小資族也能輕鬆理財投資，歡慶新功能上線首次「電支雞扣款成功」即贈全點150點。此外，「橘子支付」6月回饋活動也開跑了，最高單筆可領12％回饋。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯「全支付」與「好好證券」合作，推出金融性產品電支雞，使用者只要在全支付開通電支雞服務，啟動零錢存這項功能，假設使用全支付APP小額消費168元，系統會自動紀錄十位數的零頭，也就是68元；若較大金額消費，如9千168元，電支雞也只會紀錄十位數的零頭，自動紀錄68元，就這樣持續記錄累積達300元。電支雞將會依使用者的約定，從全支付帳戶扣下300元投資基金；而「定期投」則適合具有投資理財規劃的使用者，每月固定日期和金額，自動投資基金。
業者進一步透露，「電支雞」主打懶人投資工具，希望在不改變原有的習慣，幫著小資族累積財富，讓年輕人可以接觸理財，不需在平台之間轉換，就可輕鬆投資、管理和追蹤投資狀態。目前提供4款基金供選擇，分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金和先機環球動態債券基金，也解決民眾在投資時常面臨的選擇困難問題，目前基金買進、賣出都不需要收取服務費，希望使用者把握機會使用新投資工具。
至於「橘子支付」6月全新回饋活動也開跑了，用戶使用「beanfun! 橘子支付帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」付款，帳戶消費享筆筆6%回饋，每帳戶最高回饋150元零用金。節慶加碼多6％回饋，也就是單筆可享最高12％回饋，每帳戶節慶加碼最高回饋50元零用金，節慶包括618購物節6月16至18日、端午節6月22日至25日、畢業季6月27日至6月30日。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。