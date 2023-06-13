《元素方城市》加映短片！《卡爾有約》爺爺想追尋第二春
奇想動畫《元素方城市》，將於7月6日暑期強檔全台大銀幕獻映，日前更公布將於6月30日到7月2日放映3日週末搶先口碑場，令迫不急待的廣大皮克斯影迷得以一睹為快。今（13）日宣布，再加碼贈送精美口碑場限定好禮，更是鐵粉必收不容錯過！片頭短片《天外奇蹟》番外篇《卡爾有約》也於今日公開搶先看預告，卡爾爺爺想追尋第二春，再展他與愛犬小逗之間的超萌互動。
記者黃雅琪/綜合報導
除了小炎和水弟兩位主角，片中的其他角色也可愛逗趣，包括小炎的爸媽火柏與火芯，他們擁有一間「雜火店」，火柏盼望女兒繼承家業，火芯則能完全體會小炎的感受，同時也是火之鎮第一媒人，牽紅線神準；水弟媽汪太太則與水弟母子情深，並且不怕表達自己的情感，一有機會就盡情大哭宣洩；水弟的風老闆蓋兒霸氣強勢，個性喜怒無常、難以捉摸，不過其實有顆善良的心，加上愛慕小炎的土男孩克洛，以及一板一眼的土公務員老蕨，集結成可愛至極又逗趣無比的整體角色。
早以《小鬼當家》系列造就經典媽媽形象的喜劇視后凱薩琳奧哈拉，也分享再度詮釋母親角色的樂此不疲，她透露自己的背景和她獻聲的「水弟媽」非常雷同，都是來自一個很愛喜極而泣的大家庭，任何事都能讓他們落淚，她直呼這是非常好的發洩管道；凱薩琳奧哈拉自稱，她就像水一樣隨遇而安，可以很好相處，但必要時也可以很嚇人，找她演實在對極了。
繼深受喜愛的皮克斯經典《天外奇蹟》及其番外篇影集《小逗的日常》，該系列最新篇章短片《卡爾有約》為《元素方城市》前的暖場短片，精采預告今日公開，這回卡爾爺爺即將前往一個浪漫約會，盼望能夠展開第二春，愛犬小逗則幫他使勁全力，希望如願贏得心儀對象的芳心，未料越幫越忙，小逗教的確是狗狗的約會方法，過程笑料百出，絕對能再度擄獲觀眾的心。《元素方城市》6月30日至7月2日中英文版口碑場搶先登場，7月6日正式上映。