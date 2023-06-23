土耳其航空飛機餐再升級！80％來自當地食材 空中美食家讚不絕口
土耳其航空（Turkish Airlines）的飛機餐非常有名，曾被旅行部落客評選為第一名的飛機餐，在2022年的Skytrax世界航空公司大獎中，也被評選為世界第一的商務艙餐飲，而土耳其航空持續針對機上餐食做出進化，引來許多美食家的盛讚。
記者倪浩軒/綜合報導
土耳其航空之前更換新菜單，飛機餐中80％的食材來自土耳其的新鮮食材，找來技術精良的大廚，每天準備出道地又新鮮，充滿土耳其風味的機上美食。包括羊腿、Mezzelune義大利麵、阿達納烤肉串、Afyon kaymak奶油等等，都能在飛機上享用。
土耳其航空的董事會主席博拉（Ahmet Bolat）表示，「我們精心打造的餐點背後有許多秘訣」。肯定的是，在廉價航空公司鎖定了對價格較敏感的客群後，其他航空公司為了吸引乘客，在餐飲上的競爭也越來越激烈。
土耳其航空不僅製作美味餐食，還強調綠色概念，以瓷器和不鏽鋼等可重複使用的餐具，力求減少飛航垃圾的製造量，使用在地食材也符合減少碳足跡的概念。另外，全球每年有114萬噸的飛機上食物被丟棄，提升飛機餐的吸引力，也能協助降低空中產生的食物浪費。