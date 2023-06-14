科博館辦「驚心洞波」特展 揭開黑洞、重力波之謎

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國立自然科學博物館館長焦傳金說，人類史上首張黑洞照片於2017年拍攝，2019年正式對外發布，它由8座電波望遠鏡連線觀測，花費1年半完成資料分析。臺灣負責其中3座的營運與建造，在全世界的科學發現占有一席之地。因黑洞強大的重力，使光線被吸引、扭曲，環繞黑洞形成明亮的環，型態猶如甜甜圈一般。科博館為此與haritts donuts & coffee合作，開發「黑洞甜甜圈」，在haritts台中門市限定販售，為這次特展增添趣味性！
「驚心洞波」以科學為基底、藝術為體規劃3大主題：「宇宙的無底深淵—黑洞」、「時空的交響曲—重力波」、「藝術與科學的融合匯聚—奇異點劇場」，循序漸進介紹黑洞形成過程與種類、重力波的本質和探測原理，深入淺出引領觀眾認識黑洞及重力波等現代物理概念。
觀眾從時空廊道進入展場，光影變化、時鐘牆設計，讓人彷彿走進時空扭曲空間，抵達黑洞深處進行探索。大型互動式展具「重力透鏡照相機」，模擬光線接近黑洞時，因重力而扭曲的型態。「黑洞攝影師」可選擇望遠鏡數量和距離，嘗試如何將黑洞拍得更清晰。現場打造一座「奇異點劇場」以沉浸式聲光效果，認識音樂和天文現象的連結，還能與重力波互動，寓教於樂。
「驚心洞波：黑洞暨重力波」即日起至2024年4月27日展出，展期間每月有一場系列講座，邀請到科博館前館長、現任科學人雜誌總編輯孫維新、中央大學天文研究所博士後研究員蔡安理、中興大學物理學系教授張雨晏等講師，帶領觀眾探索踏入重力波和黑洞的世界。詳細資訊可參考網站：https://web3.nmns.edu.tw/Exhibits/112/the-gravity-realm/index.html
★特展官網：
https://web3.nmns.edu.tw/Exhibits/112/th