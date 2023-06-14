婦團邀徐若瑄任公益大使！呼籲接力傳愛終止家暴

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根據衛生福利部統計，2022年家庭暴力通報案件高達15萬6000多件，平均每3分鐘就有1件。
為了呼籲民眾關注家暴議題，現代婦女基金會連續多年發起「手拉手用愛守護行動」，今年還邀徐若瑄擔任公益大使。
現代婦女基金會董事王如玄說，大眾往往會責備受害者為何不離開，但家暴成因多元且複雜，許多案件更伴隨著脅迫控制的情形，也就是加害者會透過肢體暴力、恐嚇、孤立、生活控管等交織手段困住受害者，甚至威脅傷害身邊的親友，讓受害者難以對外求助或離開。
王如玄說，基金會致力成為受暴家庭的安心後盾，並推動「受暴家庭扶助計畫」提供安全協助、危難救助、創傷復原、關係輔導、目睹兒少的身心療癒，以及家暴預防教育等全方面陪伴。
徐若瑄談到她雖然在單親家庭長大，成長過程中缺乏父親的愛，但媽媽讓孩子們在充滿愛的環境下長大，捨不得打罵。她的一個朋友，從小到大甚至成年了，還會被父親打，連她朋友的媽媽過去阻止也被拳打腳踢，讓她感到非常揪心。
徐若瑄說：「家暴只有零次，或是無數次。」她認為沒有人應該被任何暴力對待，並呼籲民眾一起攜手接力，終止家庭暴力，編織一個愛的守護網，用更友善的態度接住這些受到家暴傷害的媽媽和孩子，並透過捐款支持受暴家庭扶助計畫，陪伴受家暴者走過復原的路程。
即日起現代婦女基金會也推出「捐款贈呼呼小宇宙好禮」活動，捐款「受暴家庭扶助計畫」，滿額可獲贈「呼呼小宇宙LINE貼圖」、「呼呼小宇宙限量馬林糖禮盒」，或YSL美妝贊助的限量「自由不羈訂製香精」。（編輯：張雅淨）1120614