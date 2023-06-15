志明牛肉麵爆「器具全搬光」！抹布水煮麵太傷 老闆證實收攤了
台北市北投區知名牛肉麵店「志明牛肉拉麵」石牌分店日前爆出用「抹布水煮麵」事件，結果事件延燒也遭到衛生局稽查，引起外界討論。然而近日被民眾捕捉到，志明牛肉拉麵石牌分店已經歇業，東西也幾乎全部搬光。對此，老闆也出面受訪證實「將專心做好北投總店」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，日前有外送員在臉書社團「爆怨公社」上傳短影片，表示自己到北投一家麵店取餐時，無意間錄製到店員往煮麵台「擠入抹布水」的畫面，讓外送員作嘔揚言拒吃，結果貼文還引出老闆回應，指控外送員抹黑，強調「當時麵杓已經疊起來，代表準備換水，畫面中店員是在做換水前最後的清潔收尾動作，接著就換水了，不可能用那桶煮麵水煮給客人吃，不怕人家來查，同時也將保留法律追訴權」。
沒想到被外送員反擊「抹黑？你要我把後續用同一鍋水煮麵燙小菜的影片一次全部呈現？歡迎店家拿出監視器畫面跟我對質！」直接公開12分鐘密錄器的影片，讓大批民眾相當驚訝，用抹布水繼續煮麵、烹飪食材的影片直接被踢爆，而店家的google評價也被出征，甚至被改名為「志明牛肉抹布水拉麵店」。
事後老闆出面道歉並宣布店家暫停營業，然而近日有民眾發現「志明牛肉麵店」的設備已經清空，疑似已經關店，對此，許姓負責人接受媒體電訪也證實，由於石牌店的員工在暫停營業後陸續離職，所以決定將店鋪退租，店內器材也都慢慢搬離了，接下來會專心做好北投總店。
至於當初衛生局稽查的結果，衛生局食藥科長陳怡婷表示，針對這家牛肉麵總店有部分衛生缺失及食材供應商來源資料不完整等，已命其限期改善，將在近期安排無預警複查，若屆時仍未改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第9條開罰。