拳擊／「性別檢測」異常痛失世錦賽銅牌 林郁婷四個字回應質疑
距離杭州亞運倒數一百日，國訓中心今舉行拳擊媒體日，台灣女將林郁婷也分享備戰心情，「曾經從最高點摔倒，如今已無所畏懼，不再害怕失敗。」展現出正向的精神。至於日前世錦賽未通過性別檢測而痛失銅牌，她回應，「無中生有。」
記者廖聿偉/高雄報導
27歲的林郁婷生涯戰功彪炳，曾兩度拿下世錦賽和亞錦賽金牌，2018雅加達亞運則奪下銅牌，未料卻在東京奧運慘摔，首輪就爆冷出局，讓她一度陷入低潮，所幸沉澱心情後，去年重新出發，在伊斯坦堡世錦賽封后，重返榮耀，本次將挑戰我國亞運史上首面拳擊亞運金牌。
今年印度新德里舉行的拳擊世錦賽，林郁婷在拿下銅牌後，被告知因未通過選手賽前性別檢測遭判失格，喪失銅牌殊榮，在國內引起軒然大波，而林郁婷也受到議論，承受極大的壓力。
經過幾個月的沉澱，林郁婷也以正面的心情看待此事，「無中生有的事情不能影響我備戰的心情；或許這是老天給我的考驗，要面對不同的挑戰。」
教練曾自強則回應，「發生此事件後，我們也重新做了檢驗，數值都很正常，我也鼓勵林郁婷要正向看待，成功道路之前都會先遇到坎坷，所以不用害怕。」
曾自強也說，「為了要釐清性別檢測失格原因，上了很多衛教課程，了解賀爾蒙的走勢，希望未來能幫助選手，不要再發生類似的事件。」