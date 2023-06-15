登山竟能換7-11禮券！台灣人壽攜手「健行筆記」 邀全民TeamWalk
台灣人壽致力推動健康促進，推出「TeamWalk職場健康管理」APP深受企業員工喜愛，今年的會員數翻倍成長，甚至還與「健行筆記」平台合作，讓會員在登山運動的同時，還能收集「龍珠和寶石」，拿來兌換換7-11禮券等好禮，健康、好康一次兼顧！
記者潘毅/綜合報導
台灣人壽2021年首創手遊型健康管理TeamWalk APP，鼓勵民眾多走路累積「健康資產」，扮演企業及全民健康神推手。即日起與「健行筆記」推出「阿龍尋寶任務」，於全臺灣北、中、南、東20條熱門步道，沿途都有限量「台灣阿龍」系列寶石、龍珠及徽章，等著民眾一起來尋寶，龍珠還可至「TeamWalk」 APP兌換7-11禮券、茶葉蛋、無糖豆漿等，運動之餘也能快速補充蛋白質，讓登山健走趣味又健康。
TeamWalk APP不僅可掌握個人每天健走步數、睡眠狀態等健康資訊，更有龍珠獎勵回饋機制，目前已逾3,000家企業導入TeamWalk APP，潛在受益員工數達63萬人，迄今（2023年4月）總上傳步數已達55億步，等同繞行臺灣3,741圈。今年TeamWalk APP會員數大幅成長逾2倍，其中6成為女性；近6成用戶為30至49歲的青壯族群。兩大健康平台跨界合作，讓有運動習慣的「健行筆記」會員，透過下載台灣人壽TeamWalk APP，充分掌握個人健康資訊，跨企業打造減碳新生活。
為鼓勵民眾健走累積健康，即日起至7月31日止，凡報名參加健行筆記「阿龍尋寶任務」活動，並成功下載TeamWalk App的新會員，即可獲得100顆龍珠，完成一條步道再送100顆龍珠，龍珠除可兌換7-11禮券，還有機會抽中住宿券及阿龍大禮包，完成解鎖全臺20條步道者，再送台灣阿龍T恤及運動毛巾等優質禮物。