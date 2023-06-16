網球／台灣小將楊亞依三盤激戰獲勝、晉八強　卓宜萱持續高歌挺進

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第二盤一開始卓宜岑隨即破了對手發球局，楊亞依的情緒也受到了影響，開始不停把球擊向球場外，在非迫性失誤遠比對手多的情況下以4:6棄守，比賽來到關鍵第三盤，一開始楊亞依就以0:3落後，不過楊亞依近期在職業場下所累積下來的寶貴經驗幫助她度過難關，最終經歷了三小時的惡鬥以7:5搶下第三盤，最終盤數以2:1帶走勝利，闖進八強。
自會外賽晉級的卓宜萱繼前日逆轉擊敗謝語倢，再戰年輕小將李羽芸。雙方第一盤平分秋色，球球都高達數十拍以上的來回，要從對方手上搶下一分需要比平常花費更多的精力，李羽芸首盤共發出了5記ACE球，但也送出六個雙發失誤。
比賽來到搶七決勝局，雙方打起來都相當保守，希望能逼出對方的失誤，第一盤總共耗時八十分鐘，由卓宜萱以7:6(6)驚險拿下，李羽芸在盤末休息時申請了廁所暫停，試圖讓自己忘掉第一盤的失利，力圖再次盤找回球感，不過一發進球率下降到只有百分之五十五，反之，卓宜萱高達八成的一發進球率讓她再下一城，最終以7:6(6) 6:3勝出，替臺將在八強列車上又增添了一席。
來自俄羅斯的羅蒂可娃(LODIKOVA)次輪面對澳洲的貝瑞(BARRY)。羅蒂可娃(LODIKOVA)球風有條有理，每一拍都穩穩的將球控制在球場內，反之，對手則在出現太多非受迫性失誤的情況之下以3:6丟掉首盤。
次盤雙方仍就打的相當膠著，力圖振作的貝瑞(BARRY)減少了自己的失誤，以強悍的正手拍在搶七得手，扳回一盤，比賽須通過三盤才能分出勝負，不過早已在球場上苦戰兩小時的貝瑞(BARRY)體力嚴重下降，在第三盤苦無任何可以破發對手的機會，最終以2:6棄守，羅蒂可娃(LODIKOVA)前進女單八強。
來自澳洲的麥克菲(MCPHEE)則要接受曹家宜的強力挑戰，比賽的一開始麥克菲(MCPHEE)展現高昂的氣勢試圖早點進入比賽節奏，不過曹家宜也不是弱者，雙方一球一球相互測試對方的極限，首盤曹家宜被對手多破了一個發球局後以4:6輸掉。次盤，曹家宜一發進球率嚴重下滑，只剩百分之四十，反之，對手則把握住了所有的破發點，以兩個6:4將比賽帶走，讓曹家宜只能遺憾在第二輪止步。