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網球／台灣小將楊亞依三盤激戰獲勝、晉八強　卓宜萱持續高歌挺進

▲俄羅斯女將羅蒂可娃(LODIKOVA)展現長年在球場上累積的經驗 拒絕爆冷 持續挺進。官方提供
▲俄羅斯女將羅蒂可娃(LODIKOVA)展現長年在球場上累積的經驗 拒絕爆冷 持續挺進。官方提供

運動中心/綜合報導

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽在台南市新營網球場進行第四天的賽程，誕生女單最後八強，女雙則產生四強名單。

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女單台將楊亞依第二輪正面對決卓宜岑，比賽前半段卓宜岑似乎有點緊張，遲遲沒有打出自己想要的球質與節奏，反之對手則是在攻守俱佳的表現下，迅速以6:1帶走第一盤，此時一波間歇性的陣雨打亂了比賽，卓宜岑也得到喘息的時間，比賽在經過約20分鐘的暫停後恢復進行。

第二盤一開始卓宜岑隨即破了對手發球局，楊亞依的情緒也受到了影響，開始不停把球擊向球場外，在非迫性失誤遠比對手多的情況下以4:6棄守，比賽來到關鍵第三盤，一開始楊亞依就以0:3落後，不過楊亞依近期在職業場下所累積下來的寶貴經驗幫助她度過難關，最終經歷了三小時的惡鬥以7:5搶下第三盤，最終盤數以2:1帶走勝利，闖進八強。

自會外賽晉級的卓宜萱繼前日逆轉擊敗謝語倢，再戰年輕小將李羽芸。雙方第一盤平分秋色，球球都高達數十拍以上的來回，要從對方手上搶下一分需要比平常花費更多的精力，李羽芸首盤共發出了5記ACE球，但也送出六個雙發失誤。

比賽來到搶七決勝局，雙方打起來都相當保守，希望能逼出對方的失誤，第一盤總共耗時八十分鐘，由卓宜萱以7:6(6)驚險拿下，李羽芸在盤末休息時申請了廁所暫停，試圖讓自己忘掉第一盤的失利，力圖再次盤找回球感，不過一發進球率下降到只有百分之五十五，反之，卓宜萱高達八成的一發進球率讓她再下一城，最終以7:6(6) 6:3勝出，替臺將在八強列車上又增添了一席。

來自俄羅斯的羅蒂可娃(LODIKOVA)次輪面對澳洲的貝瑞(BARRY)。羅蒂可娃(LODIKOVA)球風有條有理，每一拍都穩穩的將球控制在球場內，反之，對手則在出現太多非受迫性失誤的情況之下以3:6丟掉首盤。

次盤雙方仍就打的相當膠著，力圖振作的貝瑞(BARRY)減少了自己的失誤，以強悍的正手拍在搶七得手，扳回一盤，比賽須通過三盤才能分出勝負，不過早已在球場上苦戰兩小時的貝瑞(BARRY)體力嚴重下降，在第三盤苦無任何可以破發對手的機會，最終以2:6棄守，羅蒂可娃(LODIKOVA)前進女單八強。

來自澳洲的麥克菲(MCPHEE)則要接受曹家宜的強力挑戰，比賽的一開始麥克菲(MCPHEE)展現高昂的氣勢試圖早點進入比賽節奏，不過曹家宜也不是弱者，雙方一球一球相互測試對方的極限，首盤曹家宜被對手多破了一個發球局後以4:6輸掉。次盤，曹家宜一發進球率嚴重下滑，只剩百分之四十，反之，對手則把握住了所有的破發點，以兩個6:4將比賽帶走，讓曹家宜只能遺憾在第二輪止步。

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