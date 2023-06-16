足球／社區足球節 U6、U8級別吸引逾百名幼童報名
為推展足球運動，台中市政府自2020年起率先推展「迷你足球深耕計畫」，鼓勵幼童參與，為鼓勵幼童開心踢球、啟發社區足球運動概念，市府運動局陸續舉辦「社區足球節」，活動級別為U6及U8，在太原足球場舉行，吸引逾百名幼童熱情報名，共同為台中市迷你足球基層扎根而努力。
運動中心/綜合報導
台中市首度引進迷你足球，積極優化足球場地，包括投入15.1億元的「台中市國際足球運動休閒園區」已在今年4月開工，也增設朝馬足球場照明設備與草皮養護、增建西屯區8人制與11人制足球場。同時市府持續舉辦足球活動，包括「國小迷你足球賽」、「台中女子足球節」、「國民小學迷你足球賽」、「安聯小小世界盃」與即將登場的「112年台中港盃國際足球邀請賽」，促進幼兒參與帶動基層足球風氣，打造台中成為足球運動友善城市。
運動局表示，運動局與中華民國校園社區運動聯盟協會合作「足球深耕計畫」，深獲參與者好評，下半年規劃將於9月1日至11月17日期間再次前進基層教學，巡迴台中29個行政區，規劃授課班數達350班，預計將於8月1日開放報名。
運動局表示，「社區足球節」以足球巡迴列車的概念推動賽事，將分別將於7月2日及7月22日在朝馬足球場舉辦；7月30日將在清水運四牛埔仔運動公園接續辦理。