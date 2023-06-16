不到2%夠稀有！7200坪文修公園綠海創市場唯一

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「綠海地段『可遇不可求』，最具保值增值優勢」，房市業者也針對購屋區域進一步建議指出，當下房市景氣捉摸不定，但全台中房價趨近『齊頭』平等下，市區到處可見5、6字頭建案，所以買房當然是首選6字頭的西屯區，中部政經中心、支撐買盤力道強勁，購屋更應理性擇優。
而從規劃面來看，比較台中具有大公園條件的建案，大多朝向高價產品、挑戰豪宅線，然而「TWIN PARK」，座落西屯正核心、近看文修公園、遠眺20萬坪水湳中央公園，卻是唯一規劃2-3房產品，堪稱購屋族最好入手的特色建案。
全案基地雙面臨路街廓、擁有棟距視野、攬景綠海，住宅規劃25~36坪、格局2~3房，單純83戶均質社區規劃，主力單價6字頭；其中建材配備部分，廚房採STOSA廚具、採用YKK鋁門窗搭配複層LOW-E玻璃，媲美豪宅等級配備。
恩博國際副總經理陳浩維直言：「台中這樣的地段找不到如此親民的規劃設計，不管地段、規劃皆是為自住客量身打造的唯一稀有性產品，無可取代。」
此外，陳浩維觀察補充，今年預售案仍不斷進場推案，目前市場買氣端看「個案表現」，不過共同點是產品須有唯一特殊性，因為現在買房的換屋比例佔了6成以上，看屋標準拉高之下、多會傾向入手特色建案，以及周邊能否有「創價」利多，若以此為前提，銷售表現皆不錯。