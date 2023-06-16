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不到2%夠稀有！7200坪文修公園綠海創市場唯一

▲位於西屯12期的7200坪文修公園，為台中指標綠地，周圍聚集許多高級質感別墅。（圖／品牌提供）
▲位於西屯12期的7200坪文修公園，為台中指標綠地，周圍聚集許多高級質感別墅。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

指標公園往往在城市兼具超高含金量，像是台北的大安森林公園，或是台中各區域大型公園，皆被視為買房首選地段，但前提一定要夠「大」，才能突顯出景觀和功能重要性；據房市業者統計，台中2023年5月份，在線銷售建案總數約有300餘件，而面對千坪「大公園」第一排的建案卻屈指可數，能夠環繞綠地、俯瞰市景，而如此的「稀有性」奠定了買房不敗的保值定律。

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據《樂居》平台資料列表顯示，全台中目前在線新建案約超過300多案，進一步觀察可發現僅有極少數幾個知名建案，擁有面對數千坪以上大公園的地段條件。例如北屯「澄石琢光」面對敦化公園、七期「聯聚瑞和大廈」面對秋紅谷公園、南屯「精銳SKY ONE」面對黎新公園、以及位於西屯北12期，坤聯富與寶溢建設推出的「TWIN PARK」面對7200坪的文修公園，為台中指標級的大公園。

「綠海地段『可遇不可求』，最具保值增值優勢」，房市業者也針對購屋區域進一步建議指出，當下房市景氣捉摸不定，但全台中房價趨近『齊頭』平等下，市區到處可見5、6字頭建案，所以買房當然是首選6字頭的西屯區，中部政經中心、支撐買盤力道強勁，購屋更應理性擇優。

▲地段乃是房市保值金律。（圖／品牌提供）
▲地段乃是房市保值金律。（圖／品牌提供）
而從規劃面來看，比較台中具有大公園條件的建案，大多朝向高價產品、挑戰豪宅線，然而「TWIN PARK」，座落西屯正核心、近看文修公園、遠眺20萬坪水湳中央公園，卻是唯一規劃2-3房產品，堪稱購屋族最好入手的特色建案。

全案基地雙面臨路街廓、擁有棟距視野、攬景綠海，住宅規劃25~36坪、格局2~3房，單純83戶均質社區規劃，主力單價6字頭；其中建材配備部分，廚房採STOSA廚具、採用YKK鋁門窗搭配複層LOW-E玻璃，媲美豪宅等級配備。

恩博國際副總經理陳浩維直言：「台中這樣的地段找不到如此親民的規劃設計，不管地段、規劃皆是為自住客量身打造的唯一稀有性產品，無可取代。」

▲該案為自住客量身打造的唯一稀有性產品。（圖／品牌提供）
▲該案為自住客量身打造的唯一稀有性產品。（圖／品牌提供）
此外，陳浩維觀察補充，今年預售案仍不斷進場推案，目前市場買氣端看「個案表現」，不過共同點是產品須有唯一特殊性，因為現在買房的換屋比例佔了6成以上，看屋標準拉高之下、多會傾向入手特色建案，以及周邊能否有「創價」利多，若以此為前提，銷售表現皆不錯。

▲特色建案最受換屋客青睞（圖／品牌提供）
▲特色建案最受換屋客青睞（圖／品牌提供）

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