總統蔡英文贈匾元帝廟　默默開啟立委輔選行程？

總統蔡英文今（16）日先後前往高雄左營元帝廟參香暨揭匾及楠梓科技產業園區便當座談會。蔡英文步出廟宇時她也特別停下腳步，向民眾揮手致意。在民進黨確定徵召提名市議員李柏毅參選立委後，總統蔡英文來到元帝廟贈匾，蔡英文巧妙時間現身左營、楠梓，默默開啟輔選行程？民進黨想要穩住這個翻轉區，看來是從上到下的共識。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
過往總統、市長大選中，元帝廟與高雄地區農會長期支持民進黨，不論從陳水扁、蔡英文總統到謝長廷、陳菊、陳其邁擔任高雄市長，皆扮演著民進黨後援會的關鍵角色。
元帝廟在左營地區歷史極悠久、擁有眾多信徒，是在地俗稱的「左營大廟」。其中值得一提的是左營元帝廟及高雄地區農會除了長期作為民進黨的後援會，是民進黨在地方強而有力的後盾，更培養了在地議員—李柏毅。
2020年的總統大選，韓國瑜在左營只獲得42%、蔡英文竟獲得55%。罷韓時期，左營區投出同意票高達57508張，對比不同意票只有1416張。剖析近幾年左營大選生態，兩次選舉投票結果可顯示出左營地區一直以來被視為藍營鐵票區的印象，近年來隨著民進黨對左營地方建設的用心與發展，而有鬆動變化的趨勢。
左營、楠梓這幾年有鐵路地下化、見城計畫、新台17線、中油廠區土污整治變身楠梓科技產業園區成功招商台積電。民進黨在中央及地方的協力執政， 讓左楠華麗轉身、展現新風貌。