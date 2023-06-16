黃埔建軍99週年千人力挺　侯友宜：明年以總統身分參加百年校慶

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侯友宜今在桃園市長張善政與立委參選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲，及桃園市議員錢龍等人陪同下，參加黃埔建軍99週年活動。張善政市長高呼，明年1月13日，請大家用超過去年十倍、百倍支持他的力道，一起努力讓侯友宜來擔任中華民國總統。
侯友宜表示，軍警一家系出同門，對外黃埔軍人捍衛中華民國，對內警察弟兄守護台灣的社會安定。過去因為有黃埔弟兄守護中華民國，台灣才能夠有今天的繁榮。侯友宜更對在場所有人「敬禮」，感佩軍人親愛精誠的精神
「用我人生餘力奉獻給中華民國」，侯友宜表示，他投入公職40多年來，為守護中華民國而打拚，與在場所有人一樣，只有一個信念，就是用最忠誠的愛，守護中華民國，守護台澎金馬這塊土地的人民，義無反顧挺身而出。
侯友宜指出，現在通膨物價指數不斷上升，但退休金不斷被調整，《退撫法》到了該檢討的時刻，要讓為國家犧牲奉獻的大家獲得肯定與支持，他將來一定會改變，讓軍警公教等體系的人員，能夠安養過日子。
「民進黨做不好，換國民黨來做！」侯友宜說，過去這8年來黑金、詐騙問題泛濫，兩岸關係緊張，且內政百廢待舉，去年善良、正直的張善政當選桃園市長，讓桃園變得不一樣，明年選舉不只是下架民進黨，最重大意義是守護中華民國，面對不同政黨的挑戰，大家要團結再團結，把口號化成行動，一起改變現狀。
侯友宜表示，過去擔任警察不怕子彈，但這場選舉不是面對子彈，而是面對執政黨以國家機器，用假訊息進行抹黑跟操作，不過侯友宜說，「對自己、對所有弟兄有信心！一定要讓中華民國永續，請大家一起團結力量，明年一起贏得最後的勝利！」