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賴琳恩遇男演員揩油「親密戲亂摸」　老公知性騷擾豬哥是誰

▲賴琳恩遇到親密戲男演員性騷擾，自肥加戲亂摸亂親。（圖／記者陳明中攝）
▲賴琳恩遇到親密戲男演員性騷擾，自肥加戲亂摸亂親。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

張立昂、劉奕兒、賴琳恩、孫沁岳、姚以緹、劉修甫今（16）日出席三立、華視八點檔《鬼之執行長》首映會，劉奕兒女扮男裝和張立昂大談偽BL戀，戲外卻最愛揩油賴琳恩，入行以來常常遇到對手吃豆腐的賴琳恩，表示劉奕兒的碰觸很舒服，但是以前遇過男演員親密戲自肥，根本就是性騷擾。

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▲劉奕兒（右）穿男裝最愛撩賴琳恩。（圖／記者陳明中攝）
▲劉奕兒（右）穿男裝最愛撩賴琳恩。（圖／記者陳明中攝）
賴琳恩有一部作品的親密戲遇到男演員亂摸，動作已經明顯過火，「跟原本試戲講的不一樣，現場大家都看得出來，導演有試圖制止，他說好，可能他一個情緒來了，開始拍又是一樣。」賴琳恩從此把這個人列入黑名單，老公陳乃榮也知道豬哥的身分，問他有找對方算帳嗎？她說：「算了吧，很難有證據，就是以後不要再碰到。」賴琳恩透露男演員還在圈內，因為學到教訓，她建議同行：「要利用表情、講話口氣拉開距離。」

▲劉奕兒（右）、張立昂感情好到一起進男廁。（圖／記者陳明中攝）
▲劉奕兒（右）、張立昂感情好到一起進男廁。（圖／記者陳明中攝）
其實不只女生會遇到性騷擾，張立昂也因為臉蛋俊俏，「在公共場所被遇到的朋友摸屁股，轉頭想說誰啊，看不到凶手。」劉修甫在健身房全裸洗澡，遇到陌生男子拉開門簾硬要擠進來，劉修甫死命把對方推出去，還聽到他不停碎念，「當下一片空白，完全不知發生什麼事，之後就不在外面洗澡了。」

▲劉奕兒（右）、張立昂大談偽BL戀。（圖／記者陳明中攝）
▲劉奕兒（右）、張立昂大談偽BL戀。（圖／記者陳明中攝）
而許傑輝遭控性騷擾退出演藝圈，變成這幾天的頭條，張立昂與其中一個舉發的女演員黃云歆合作過，他表示昨天滑手機有瀏覽過去，會再找時間關心周遭的朋友，姚以緹前陣子和許傑輝一起上節目，雙方交流自己的作品，她說：「前輩私人的事情我不會預料到，但是我覺得當事人要面對、要正視，旁邊的人也要小心有沒有這樣的事情正在醞釀。」

▲左起劉修甫、賴琳恩、張立昂、劉奕兒、姚以緹、孫沁岳出席《鬼之執行長》首映會。（圖／記者陳明中攝）
▲左起劉修甫、賴琳恩、張立昂、劉奕兒、姚以緹、孫沁岳出席《鬼之執行長》首映會。（圖／記者陳明中攝）
提到演員親密戲要注意什麼？張立昂說：「先溝通彼此狀態，對方會說什麼可以、什麼不可以。」孫沁岳表示最重要的是「吻戲先刷牙」。像張立昂跟劉奕兒感情太好，甚至可以一起進男廁，就不會有類似爭議，劉奕兒還透露張立昂在片場需要充電的時候，可以被他無尾熊式抱著，劉奕兒也會拍拍他的頭，給予打氣和支持。《鬼之執行長》6月19日播出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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