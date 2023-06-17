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「11隻蟑螂」住進耳裡！醫揭1惡習：大家都會犯　切忌亂掏恐失聰

▲醫師提醒千萬別在床上吃東西，以免蟑螂被食物及耳垢味道吸引，爬進你耳朵裡，萬一真發生切忌驚慌亂掏，嚴重可能會失聰。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲醫師提醒千萬別在床上吃東西，以免蟑螂被食物及耳垢味道吸引，爬進你耳朵裡，萬一真發生切忌驚慌亂掏，嚴重可能會失聰。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

要是生活習慣不好，奇奇怪怪的是都有可能會發生！新加坡網紅醫生「山姆醫生」（Dr. Sam）近日上傳一支影片警告，千萬不要在床上吃東西，否則不僅蟑螂爬上床，還可能受耳垢味道吸引，進而鑽入耳道，像是2019年中國廣東就有一名男子受害，最後不得不赴醫院求診。耳鼻喉醫師也給出當蟲入侵時的3點指引。

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山姆醫生2日在TikTok發布93秒的影片，揭露自己「從不在床上吃東西」的原因。他指出，廣東一名24歲男子習慣在床上吃東西，還會遺留食物碎屑在床上，直到某天他耳朵感到劇烈疼痛，從睡夢中驚醒，趕緊上醫院求診，才發現耳內有一隻德國蟑螂，還有10隻小蟑螂。

▲倫敦半島酒店不少客房和套房均設有落地大窗，將白金漢宮花園、惠靈頓拱門和歷史悠久的貝爾格萊維亞等美景盡收眼底。（圖／半島酒店集團提供）
▲在床上吃早餐很愜意浪漫，但這個大家都會犯的壞習慣，可能帶來意想不到的可怕後果。（示意圖／半島酒店集團提供）
「蟑螂除了會找食物，也深受耳垢氣味吸引。」山姆醫生也說，加上耳道環境陰暗、潮濕，自然成為蟑螂的目標。不過當昆蟲入侵耳朵時，一般都會感到不適，一次跑進11隻蟑螂這種情況確實少見。

那麼萬一真有蟑螂螞蟻跑進耳朵時該怎麼辦？高雄高雄長庚紀念醫院耳鼻喉部副教授羅盛典曾分享，第一件事就是不要慌張、也不要去挖，以免造成昆蟲在耳道內亂竄造成繼發傷害。他說明，理論上昆蟲不會一進耳道就咬破耳膜，因此讓蟲留在外耳道是最安全的，耳道沒有任何死角可以躲，只有唯一一個對外的出口。

羅盛典指出，掏挖耳道只會讓蟲受到驚嚇、依循本能更往內鑽，恐有傷害耳膜之虞。如果昆蟲咬破耳膜，不但會劇痛，蟲還有可能會進入中耳腔，中耳腔內有三塊聽小骨，且有許多小空腔可以躲藏，會更麻煩。要是蟲繼續深入，咬破更深層的結構，有可能會損害內耳毛細胞，導致神經性的失聰。

▲一般而言耳屎會自行排出，無需特別清潔，但耳鼻喉科醫師張益豪提醒，外耳道較狹窄或彎曲者或耳垢經常堵塞等5類人，應定期找醫師清理耳朵。（圖／取自Pexels）
▲當蟲鑽入耳道，如果無法立刻就醫，可在耳道口照光，因為部份昆蟲有趨光性，或許會自行爬出。（圖／取自Pexels）
當蟲鑽入耳道，如果無法立刻就醫，羅盛典建議可在耳道口照光，因為部份昆蟲有趨光性，或許會自行爬出。如果耳膜沒有破損，也可考慮滴油或耳藥水，讓昆蟲浮出甚或窒息。羅盛典說明，所謂「滴油」就是把油灌進耳道，用油封的方式讓蟲窒息浮出；如果手邊沒有油，退而求其次使用生理食鹽水也可以，至少對人體沒有傷害。

臺北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師呂亦翔也提醒，第一時間真的不要亂掏耳朵，因為蟲在耳道掙扎可能會造成傷口，要是蟲身上帶有細菌，就有可能造成感染，因此耳鼻喉科醫師在幫患者取出蟲後，通常都會使用抗生素滴劑來避免感染。他表示，假如蟲在耳道內停留一段時間才取出，仍建議就醫檢查耳道是否有傷口；如果蟲很快就自行爬出，則比較不用擔心。


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