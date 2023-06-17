高敏兒父母必須要知道的事　焦慮與恐懼是成長過程的自然產物

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隨著年紀不同，孩子恐懼的對象也會有所不同。以高敏感族群的特徵（容易受到刺激，容易過度反應）而言，不同年齡層的孩子，容易受到刺激的事物也不同。
事實上，當父母因為擔心孩子過度焦慮的問題，前來找我諮詢時，我通常最先問他們的第一個問題是：「孩子年紀多大了？」這是因為想要知道孩子為何會有這樣的表現，必須先了解孩子目前的發展階段。若是這年紀正常會出現的症狀，父母只需要耐心陪伴即可；若不符合現階段的發展特徵，則要再多加留意觀察。
在孩子發展的過程中，如果父母可以事先了解，不同年齡的孩子可能會對哪些事物感到擔憂或恐懼，就可以減少不必要的擔心。另一方面，對於需要幫助的孩子，也能適時予以協助，避免錯過黃金時機。
未滿一歲出生後未滿一歲的寶寶，特別容易受到驚嚇，聽到巨響或突然感覺自己往下墜時，本能地會產生驚嚇反射。當他們感受到生命受到威脅時，寶寶會感到恐懼。在這樣的情況下，孩子基於生存本能，自然會變得敏感。
出生六到八個月後，當寶寶與父母親分開時，會開始感到焦慮不安。由於這時期孩子必須仰賴父母才能生存，一旦父母不在身邊，就會產生焦慮，這種現象稱之為「分離焦慮」（separation anxiety）。一歲兩個月到一歲六個月是分離焦慮的高峰期，過了這段時間後會逐步趨緩，通常到了三到五歲左右，孩子的分離焦慮就會慢慢減輕。對孩子來說，父母是孩子眼中的唯一，看不到父母就會哭鬧。那麼，為什麼孩子在六到八個月前不會有分離焦慮呢？原因是孩子在六到八個月過後，才開始慢慢學會認人。
一歲到四歲再來看看一歲到三歲，甚至是到四歲的孩子吧！這時期的孩子，開始學會走路，因此又被稱為「學步兒」。學步兒通常會怕黑，也會怕想像中的鬼怪，害怕鬼怪在黑暗中出沒，不敢一個人睡覺，硬是要爸媽在旁邊陪睡。有時他們還會跟瞌睡蟲打架，想盡辦法不睡覺。孩子怕黑、怕鬼怪的現象，大概要等到上小學左右，才會慢慢好轉。
五歲以上五、六歲的孩子，則是特別害怕受到身體上的傷害，擔心會受傷，或怕被壞人綁架，也會怕打雷、閃電、水災等自然現象。之前孩子害怕的是現實生活中不存在的事物（怕黑、怕鬼），到這年紀則是會對真實存在的事物感到害怕（怕受傷、怕自然現象）。隨著孩子認知發展不同，自然會有這樣的轉變。
七歲以上等孩子再大一點，開始會對人際關係感到焦慮。上小學的孩子，會在意課業成績、在朋友間受歡迎的程度、運動能力，想比同儕表現更出色，渴望獲得旁人的肯定與讚美。對青少年而言，他們很在意自己在同儕關係中的角色定位，以及旁人如何看待自己。在這段時期，孩子會擔心自己的言行對朋友造成的影響，也會很在意外表，這是很正常的。
簡單來說，隨著年紀不同，讓孩子陷入焦慮和恐懼的事物，也就是讓孩子變得敏感的事物也不盡相同。從攸關生存問題到社交焦慮；從害怕不真實的事物到害怕實際存在的事物。孩子會有這樣的轉變，都屬於正常的發展過程，這點請務必謹記在心。
本文摘選自《看見孩子的高敏感天賦》，采實出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58159
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