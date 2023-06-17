外國人評「台灣最好玩」排名！吊車尾縣市被指超臭　縣長高EQ認了

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第2名則是他的居住地台中，優點是食物很好吃、在地人熱情友善，不只風景優美，生活機能也很理想。而首都台北反而只排第3名，最致命的缺點，是3人認為台北動不動就下雨，且物價也比較貴，不過北捷系統的便利性棒到沒話說。
至於在所有去過的縣市排名中，最後3名依序是嘉義、桃園，以及位居末座的雲林。3人認為，講到嘉義只會想到雞肉飯，而一般若去桃園，通常只是為了搭飛機。至於排最後一名的雲林，印象是「只要聞到雲林的空氣，絕對知道自己到了雲林」、「如果空氣中充滿水溝味，百分之百肯定抵達了雲林」。
對此，雲林縣長張麗善則高EQ回應，由於雲林是養豬大縣，所以會有一股「特殊的味道」，但這正是當地的農業與產業特色，而縣府也積極在改善氣味問題。張麗善不忘為雲林宣傳，可從濕地欣賞夕陽，而三條崙海水浴場更是「風箏衝浪天堂」。
影片留言區引起近3百則討論，不少人都認同排行有共鳴，評選城市也都有講到當地重點，甚至有人感慨，連外國人去過的台灣城市都比自己還多。也有人提到澎湖才是第1名，可惜3人沒去過。雲林人則跳出來力挺家鄉，認為雖然空氣確實很差又偏僻，但充滿人情味，且有很多美食。
🟡Prozzie頻道排行全台縣市
（部份縣市因3人沒去過，故未列入討論）
第1名：高雄
第2名：台中
第3名：台北
第4名：花蓮
第5名：台南
第6名：台東
第7名：屏東
第8名：宜蘭
第9名：彰化
第10名：苗栗
第11名：新竹
第12名：南投
第13名：嘉義
第14名：桃園
第15名：雲林
特殊排名：金門