快訊／補班日別忘帶傘！「9縣市」大雨特報　雨彈狂炸到上午

外國人評「台灣最好玩」排名！吊車尾縣市被指超臭　縣長高EQ認了

▲台灣雖小但吃喝玩樂的地方不少，外國網紅討論全台縣市最好玩排行。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣雖小但吃喝玩樂的地方不少，外國網紅討論全台縣市最好玩排行。（圖／記者徐銘穗攝）

記者黃韻文/綜合報導

台灣雖小，但物產豐饒，各縣市都有不同特色，尤其台灣小吃聞名國際。居住在台灣多年的加拿大YouTuber Prozzie，近日找來英國朋友艾倫、紐西蘭友人奇異果，用外國人視角評比台灣最好玩的縣市，排行公開引起民眾熱議，不少人都贊同冠軍高雄好玩沒話說，而排最後1名的雲林被點名「超臭」，雲林縣長張麗善也高EQ大方認了。

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外國YTr Prozzie和兩名友人一起拍片，討論去過的全台縣市，排行哪邊最好玩、哪裡最無聊。3人點出排行前三名依序是高雄、台中、台北。其中高雄成為3人公認的冠軍，雖然很熱又有嚴重空汙，但高雄夜生活很有趣，而且有山又有水，尤其海灘「妹力」四射。

▲高雄近年觀光行銷頗有成效。（圖／取自陳其邁粉專）
▲高雄近年觀光行銷頗有成效。（圖／取自陳其邁粉專）
第2名則是他的居住地台中，優點是食物很好吃、在地人熱情友善，不只風景優美，生活機能也很理想。而首都台北反而只排第3名，最致命的缺點，是3人認為台北動不動就下雨，且物價也比較貴，不過北捷系統的便利性棒到沒話說。

至於在所有去過的縣市排名中，最後3名依序是嘉義、桃園，以及位居末座的雲林。3人認為，講到嘉義只會想到雞肉飯，而一般若去桃園，通常只是為了搭飛機。至於排最後一名的雲林，印象是「只要聞到雲林的空氣，絕對知道自己到了雲林」、「如果空氣中充滿水溝味，百分之百肯定抵達了雲林」。

▲外國人遊台，對雲林的特殊氣味留下深刻印象。（圖／翻攝Prozzie頻道）
▲外國人遊台，對雲林的特殊氣味留下深刻印象。（圖／翻攝Prozzie頻道）
對此，雲林縣長張麗善則高EQ回應，由於雲林是養豬大縣，所以會有一股「特殊的味道」，但這正是當地的農業與產業特色，而縣府也積極在改善氣味問題。張麗善不忘為雲林宣傳，可從濕地欣賞夕陽，而三條崙海水浴場更是「風箏衝浪天堂」。

影片留言區引起近3百則討論，不少人都認同排行有共鳴，評選城市也都有講到當地重點，甚至有人感慨，連外國人去過的台灣城市都比自己還多。也有人提到澎湖才是第1名，可惜3人沒去過。雲林人則跳出來力挺家鄉，認為雖然空氣確實很差又偏僻，但充滿人情味，且有很多美食。

 🟡Prozzie頻道排行全台縣市
（部份縣市因3人沒去過，故未列入討論）

第1名：高雄
第2名：台中
第3名：台北
第4名：花蓮
第5名：台南
第6名：台東
第7名：屏東
第8名：宜蘭
第9名：彰化
第10名：苗栗
第11名：新竹
第12名：南投
第13名：嘉義
第14名：桃園
第15名：雲林
特殊排名：金門

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