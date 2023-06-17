崔智友《西式快餐》當闆娘！員工全請一線男星 卻差點燒光廚房
韓國實境綜藝《鄉村西式快餐》由「韓劇女神」崔智友領軍車仁杓、曹世鎬、李章宇、「東方神起」沈昌珉、李洙赫等人，前往江原道的小村莊經營快閃餐廳，他們透過法國餐廳專業廚師的指導下，親手為客人製作米其林等級的美味餐點，讓未曾品嚐過法式料理的村民，能留下畢生難忘的回憶，節目組亦將收益盈餘捐給三陟市需要幫助的兒童。錄製過程中，大夥手忙腳亂，還差點火燒廚房，相當驚險。
記者陳雅蘭/綜合報導
崔智友近年重心放在家庭，2018年閃嫁企業家老公並育有一女，這次以《鄉村西式快餐》回歸小螢幕擔任餐廳社長，並找來車仁杓擔任主廚，李章宇、沈昌珉在內場協助製作料理。起初進行工作分配，曹世鎬爭取擔任副廚遭拒，崔智友要他與李洙赫一起負責外場，連頭銜也被降級，被其他人嘲笑「根本是打雜小弟」。
熱愛美食的李章宇夢想開一家餐廳，這次如願接到節目邀約，卻被崔智友警告：「再用調味粉就把你開除！」原來他曾在節目中大秀廚藝，卻自招是靠各式調味粉做出好菜，但李章宇強調：「我不是隨便亂加，這是我經過多次實驗後才調出來的味道！」被虧是科學家而非廚師，笑翻眾人。
餐廳開業在即，大夥們展開演練，未料先前指導他們的師傅突襲拜訪，令眾人感到緊張，從第一道峨螺濃湯就出包，被點出湯不夠熱、馬鈴薯冷冰冰等缺失，李章宇把麵包丁炒到燒焦、車仁杓不慎弄翻鍋子，外場連簡單的烤麵包都能搞砸，因為著急反而越弄越糟，還沒注意到點火工具就放在瓦斯爐旁，差點燒了廚房。面對種種需要求救的情況，師傅們察覺不對勁便出手指點，沒想到同個時間，竟有真正的客人上門，好在有師傅坐鎮指導，調整內、外場的分工讓他們得以更順手。《鄉村西式快餐》6月18日晚間6點在東森戲劇台播出。