NBA／被金塊主帥「模仿退休」激到？詹皇回擊：我是太陽永存於此
丹佛金塊隊總教練Michael Malone和洛杉磯湖人隊前鋒LeBron James相識已久，兩人過去曾有著一份共事的情誼。但隨著兩支球隊在西區的對抗，這樣的關係可能轉為爭鋒相對的競爭意識。近期，「詹皇」在個人IG上發文，疑似回擊Malone日前的發言。
運動中心/綜合報導
Malone稍早在Pat McAfee的節目上，嘲諷了湖人和James一番，當後者問及如何看待媒體對於金塊缺少關注的情況時，他幽默回應道：「談到湖人隊，我想讓你們知道現在有一個突發新聞：我考慮退休了！」
這句話被認為是在調侃James在西區決賽後的發言，雖然後續Malone表示自己只是在開玩笑，但顯然前者將此放在心上，無法在大洋彼岸好好享受自己的假期。
在金塊的冠軍遊行結束後隔天，他在社群網站上發布了一張自己參加利曼24小時耐力賽的圖片，並配上一些火藥味十足的文字，裡面寫道：「過去幾周我在歐洲處理生意，聽說你很在意我是嗎？我想我知道為什麼。」
外界的言論，似乎也給了James一些動力，他在文中表示「享受你的關注度吧，但是要知道我才是太陽，我將永存於此。」