前議員轟用性貶低女人　張之豪：向曾感受到不適的人道歉

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甚至9年前張之豪找了個基青陣的行政庶務的女性員工，而陳薇仲記得非常清楚，張之豪對著她數落那個女性小幫手說，「陳薇仲，我問你，是不是沒做過愛的女生都比較笨？」我回說，「蛤？怎麼會有這種推論？」他說，「像你就蠻聰明的啊！」讓她非常不爽。
後來要幫張之豪參選里長拜票，上午7點就要去張家按門鈴叫他起床，結果張以要換競選服裝為由先是說了「你要提早先來我家換衣服喔」，後來當天一早她去按鈴，結果張之豪居然穿著汗衫、內褲開門，聲稱與女友吵架、雙眼哭腫沒法出門面對選民拜票等語，「而我只回說，『你先把褲子穿上再說』。把我當白痴嗎？誰不知道他想幹嘛。」
陳薇仲說，她並沒有被性騷擾或PUA騙砲成功，但真的認真對自己宣示，不要再相信這個「朋友」任何「會努力」的謊言。希望她的分享，可以讓大家稍微看看過去是否有不舒服的經驗，如果有，希望可以好好處理。
張之豪後續回應表示，陳薇仲所寫出的內容讓他重新審視自己。張之豪說，他在從政以前，對朋友很信任，也不會隱藏自己的脆弱，但過去的輕浮言論其實常包含著父權與沙文主義，對於這樣不成熟卻又毫無自覺的自己，他感到相當羞愧。
張之豪說，過去因為性平觀念不足，又自以為幽默，時常口無遮攔、大放厥詞，言行舉止和應對進退不夠嚴謹，人際互動沒有拿捏分寸，這些錯誤他都承認，在此向曾感受到不適的人鄭重道歉。
張之豪也說，性平觀念的深化擴大，是他一直在學習及努力的課題。這幾年身份的轉變更是深有體悟，在成為一位代議士的過程中，驚覺自己過去太過自我中心，應謙卑地傾聽並站在他人立場思考。
在成為一位父親前後，自己經常在想，過去的言行舉止，如果是一個外人，對女兒這樣說，我會怎麼想？我希望她被人這樣看待嗎？我希望她周遭是個怎樣的環境呢？越想到這些，我就越羞愧，過去的自己怎麼可以如此不長眼？無論自己出發點是什麼，但話說出去，就是製造出了一個情境，而那是個讓人感到冒犯、不自在的情境。
張志豪最後說，在三思後，他更了解身教言教的重要，更謹言慎行、也感謝朋友同儕對他的包容與指正，與人相處相互尊重、平等對待，是他持續努力的課題。面對過去的言行，他深刻反省並努力改進，期許能和所珍視的這些價值共同前進，成為一個更好的人。
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