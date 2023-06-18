羽冠藍色大嘴鳥張嘴「叩叩叩」爆紅 眾驚卡通《親親麻吉》真實版
近來IG上有一段豎起藍色羽冠大嘴鳥朝著鏡頭張嘴，發出「叩叩叩」聲響的影片引發熱議，不少網友直覺這隻大鳥就是卡通頻道懷舊卡通《親親麻吉》（Foster's Home for Imaginary Friends）中的幻想朋友「蔻蔻」（Coco）。事實上，牠是生活在中南美沼澤的「船嘴鷺」（Boat-billed Heron），身高約50到60公分，是夜行性動物，以魚蝦為主食。
記者徐銘穗/綜合報導
《親親麻吉》是美國時代華納旗下的卡通頻道推出的動畫影集，在2004至2009年播出，共有6季，描述小男孩麥克在收容收容被遺棄「幻想朋友」的麻吉之家中，與幻想朋友布羅、蔻蔻、亞多杜等互動的故事，曾獲多個艾美獎和由國際動畫協會頒發的安妮獎。
卡通中，「蔻蔻」是由飛機、鳥和棕櫚樹混合而成，唯一會說和寫的字就是「coco」，在南太平洋一座荒島上被兩個科學家發現，她也是唯一創作者不詳的幻想朋友。東京貓頭鷹咖啡廳日前在IG，分享船嘴鷺影片，讓眾多網友立刻想起《親親麻吉》中的蔻蔻引發討論。
事實上，船嘴鷺（學名：Cochlearius cochlearius）分佈在秘魯南部和巴西至墨西哥，牠們喜歡棲息於森林茂密的河岸、紅樹林沼澤、山間溪流、湖泊等地，把大大像船般的喙當作鐵鍬，捕捉獵物，牠們通常是獨來獨往，但只有在交配、繁殖期間，才會在築巢領地團結起來。在《世界自然保護聯盟》IUCN瀕危物種红色名錄中，船嘴鷺是無危鳥種。