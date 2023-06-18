未來一週37度高溫連飆！「端午連假天氣」出爐：準備迎接颱風季

1週天氣1圖看懂！端午連假「悶熱像烤箱」　午後雷雨熱區出爐

▲未來一週包括端午連假，全台各地大多為晴朗炎熱的天氣，民眾外出除了要多注意防曬、補水。（圖／張勵德攝）
▲未來一週包括端午連假，全台各地大多為晴朗炎熱的天氣，民眾外出除了要多注意防曬、補水。（圖／張勵德攝）

記者張志浩/綜合報導

梅雨季影響告一段落，台灣各地緊接著要迎接「夏季型態的氣候」，而本週也是端午節連假的到來，中央氣象局指出，「悶熱」和「午後局部雷雨」的天氣模式是未來一週的趨勢，民眾外出除了要多注意防曬、補水外，山區、西半部及東北部地區也要小心午後的雨勢，端午連假若有外出行程安排，務必特別留意。

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氣象局說明，明日至週三（6月19四至6月21日）台灣周圍水氣較少，各地大多是「多雲到晴、天氣炎熱」的情況，中午過後僅山區、東北部近山區有零星雷陣雨，而受到西南風影響，中南部沿海清晨至上午會有局部偶陣雨，澎湖、金門則是多雲，馬祖有偶陣雨。

▲氣象局說明，「悶熱」和「午後局部雷雨」的天氣模式是未來一週的趨勢。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局說明，「悶熱」和「午後局部雷雨」的天氣模式是未來一週的趨勢。（圖／中央氣象局提供）
週四端午節連假開始至週五夏至（6月22日至6月23日，午後雷陣雨的區域略增加，但各地白天天氣仍較悶熱，午後山區、西半部及東北部部分平地有局部雷陣雨，西南風持續影響下，中南部沿海清晨至上午還是有局部偶陣雨。

週末兩天（6月24日至6月25日），台灣附近風向轉為東南風，天氣仍持續維持悶熱，午後僅剩山區、西半部部分平地有局部雷陣雨，迎風面的東南部地區會有靚明顯的陣雨出現。整體來說，未來一週台灣各地白天高溫都能來到攝氏30度以上，南部部分地區更是會有攝氏37度的氣溫，詳細天氣動態氣象局將持續觀察。

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