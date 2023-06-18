獨／HUR被楊丞琳腹肌嚇到！無預警爆喜訊 首場海外開唱在香港
女團「HUR」由利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫⽉、席⼦淇組成，她們今（18）日偕同15歲師妹，一起現身楊丞琳台北小巨蛋演唱會，5人狂讚楊丞琳，直言「被腹肌嚇到」。近期投入女團選秀節目《未來少女》的HUR除了分享參與節目的心情外，加碼爆出7月底將去香港音樂祭開唱的喜訊。
記者吳雨婕/台北報導
HUR開心分享最想要聽到楊丞琳的歌單，包含〈任意門〉、〈雨愛〉、〈曖昧〉等，團員席子淇表示，當年小時候聽MP3時期，最愛聽的就是〈任意門〉，連穎笑說，來到演唱會，就是要看楊丞琳的舞曲系列，恰巧楊丞琳就是以動感舞曲〈BAD LADY〉、〈新流感〉、〈現代之形象〉開場，讓連穎大呼過癮。
楊丞琳在演唱會上，展現精壯川字腹肌，還笑問導播，為什麼每次她秀身材的時候，都不給她大螢幕，而同樣有著火辣身材的HUR，見到楊丞琳的精實線條，直言：「被姊姊的腹肌嚇到了！」
正如火如荼錄製《未來少女》的HUR，談及心情，利善榛透露很緊張，壓力也很大，「我們參加比賽是要讓大家看到更新的作品，要呈現不同以往的東西。」也稱讚師妹們很認真、聽話。同時公布喜訊，即是HUR在下個月底，即將到香港的音樂祭演出，此次也是HUR第一次的海外演出，讓人非常期待。