台灣熱成烤番薯！「13縣市」留意36度高溫 午後雷雨炸向山區
梅雨季節來到最尾聲，太平洋高壓往西延伸，鋒面影響台灣的機會不大，夏季型天氣也要到來，中央氣象局今（19）日早上對全台共「13縣市」發布「高溫警告資訊」，要留意攝氏36度的氣溫，氣象局局長鄭明典也指出，台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷等3個夏季熱區也浮現，請民眾做好防曬、補水，嚴防中暑。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師吳聖宇說明，在西南風環境的影響下，未來幾天各地普遍有高溫發生的情況，尤其是在桃園、大台北地區還有花東縱谷一帶，受到西南風過山下沉增溫作用的影響，容易有攝氏36度或以上高溫，甚至出現單點極端高溫的狀況，中南部局部地區直接受暖空氣加上陽光加熱影響，也同樣會有36度上下溫度出現的可能性，可以說是普遍性的偏熱。
吳聖宇表示，週三到週五（6月21日至6月23日），西南風帶來的水氣增多，中南部要留意到週五前，清晨至上午的降雨變化狀況，白天之後降雨會往北部、東半部擴散，帶來午後雷雨的現象。今明兩天的午後雷雨預估會比較少，範圍也集中在山區，到了週三到週五午後雷雨會變得旺盛，出門要攜帶雨具。
週末（6月24日至6月25日）台灣附近風向轉為東南風，花東、恆春半島有局部降雨，午後熱對流容易發展的區域也將從北部、東半部轉移到西半部地區，變成更加典型的夏季天氣型態，溫度方面還是相當炎熱，總結來看，週四開始的端午節連假，天氣雖穩定，但大環境風向的前後變化，降雨的分布也會有些不同，需要特別注意的還是在午後熱對流的降雨，比較有可能帶來局部較大雨勢。