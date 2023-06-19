夏天來了！端午連假天氣「又悶又熱」 6月底恐又有颱風
隨梅雨季來到尾聲，夏季的天氣型態已經開始浮現，台灣除了氣溫直線上升外，太平洋也變為適合颱風發展的環境，氣象專家賈新興表示，在端午連假期間（6月22日至6月23日），菲律賓東方海面可能會有「熱帶性低氣壓」生成，並為台灣帶來水氣，是否增強為颱風還有待觀察，中央氣象局預報員黃恩鴻則提及，6月中下旬南方海域的低壓系統確實較活躍，不排除有颱風生成，但目前看來機率不大，7月開始可能才會有較明顯的天氣系統出現。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，未來西南風的影響會在會在週五減弱，屆時菲律賓東方海面到南海一帶的低氣壓開始發展，有機會增強為「熱帶性低氣壓」，歐洲模式預測也顯示，週五過後有利颱風發展的環境指標會變更明顯，不過該熱帶性低氣壓應該會在通過呂宋島後往南海移動，對台灣影響主要是逆時針旋轉帶上來的水氣，並替東南部帶來一些降雨。
黃恩鴻指出，以目前的大氣環境看，端午連假後期低壓系統確實較活躍，熱帶性低氣壓有一定機率生成，生成後則有50％增強為颱風的可能，不過實際的影響和變化目前還無法下定論，只能說6月底不排除會有颱風出現，較能確定的是，端午連假水氣會比這幾天還要多一些。
至於近期天氣，氣象局提醒，週二至週五受西南風影響，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，週三前天氣較穩定，午後東北部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，週四、週五午後對流發展相對旺盛，東北部、西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；溫度逐漸升高，高溫普遍來到攝氏33至35度，局部溫度會再更高一些，且週四前東南部有焚風發生的機率。