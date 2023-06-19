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端午粽訂單爆滿　移民署查獲11名移工非法包粽

▲高雄市專勤隊查獲11名女移工躲藏在前鎮區民宅非法從事包粽子工作。（圖／移民署南區事務大隊高雄市專勤隊提供）
▲高雄市專勤隊查獲11名女移工躲藏在前鎮區民宅非法從事包粽子工作。（圖／移民署南區事務大隊高雄市專勤隊提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市專勤隊日前獲報，前鎮區一處民宅常有外籍移工進出，且屋內常飄散出濃厚的粽葉香味，規劃優勢人力前往查緝，一舉查獲11名外籍移工從事備料、包粽及蒸煮等非法工作，其中1名失聯移工得知自己遭查獲後將遣返回國，現場痛哭失聲。

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移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前獲報前鎮區一處民宅常有外籍移工進出，遂派員前往，一舉查獲11名移工非法包粽子，專勤隊員現場見移工們個個手腳俐落，包粽子的速度快、品質好，詢問現場移工才發現端午節也是越南的重要節日，除了平時就會以荷葉包粽作為越南日常食物外，有些地區在端午節也會有吃鹼粽等習俗，所以學習臺灣的包粽手法駕輕就熟。

而店家負責人林女遭查獲後向專勤隊員表示，一年一度的端午節是店內營運的重要收入來源，接了大量訂單卻人手不足，才鋌而走險聘僱1名印尼籍失聯移工及10名越南籍移工非法包粽。印尼籍失聯移工得知自己遭查獲後要被遣返回國，不禁難過的流下淚來；而店家負責人林女得知可能會因為非法聘僱遭裁處鉅額罰鍰，也後悔莫及的與移工相擁而泣，表示自己「賺的都不夠賠」。

▲非法包粽的失聯移工得知遭查獲後將遭遣返，現場痛哭失聲與老闆娘抱在一起。（圖／移民署南區事務大隊高雄市專勤隊提供）
▲非法包粽的失聯移工得知遭查獲後將遭遣返，現場痛哭失聲與老闆娘抱在一起。（圖／移民署南區事務大隊高雄市專勤隊提供）
高雄市專勤隊隊長趙志成呼籲，民眾切勿以身試法，貪一時之便而聘僱移工非法工作，如經查獲將依違反就業服務法移送地方政府勞工局裁罰，依規定可處最高新臺幣75萬元以下罰鍰，得不償失。

趙志成亦向新住民及移工朋友提醒，端午節將至，千萬不可因為思念家鄉味，而違法輸入境外肉品來臺，如違反規定最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金；而查獲從疫區寄送豬肉產品來臺，「收件人」亦將遭到重罰，請大家共同守護人民健康及優質臺灣肉豬畜產業。

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