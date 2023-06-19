我是廣告 請繼續往下閱讀
新旺集瓷
在鶯歌老街，除了有眾多陶藝家工作室、陶瓷餐具店之外，當然也有不少提供DIY體驗的店家，其中「新旺集瓷」就是一家人氣始終居高不下的陶瓷品牌。新旺集瓷提供多種體驗課程，像是手捏陶、彩繪陶、彩繪古早碗、彩繪馬克杯、手拉坯等等，都可以透過網路事前預約或是在現場報名，跟著專業老師的步驟，學習製作鶯歌陶瓷。
圖／IG@_han.diary圖／[email protected]_chu_chu
新旺集瓷
- 地址｜新北市鶯歌區尖山埔路81號
- 電話｜02 2678 9571
- 營業時間｜02 2678 9571
- FB｜新旺集瓷
另一家同樣也是高評價的「陶趣天堂」，位在鶯歌老街的硘仔窯商店街，提供手拉坯、手捏陶和馬賽克拼貼等服務，正式創作前可以先說明自己想做的盆器類型，以便老師協助你將盆器成型。當盆器的形狀完成之後，就可以選擇想要的色彩，顏色選擇很多樣，一時之間可能會無從下手呀！後續會由陶趣天堂進行燒製，大約一個月方能領取成品，可選擇郵寄或到店自取喔。
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
陶趣天堂玩陶教室
- 地址｜新北市鶯歌區重慶街95號文化走廊
- 電話｜02 2679 2014
- 營業時間｜11:00-19:00
- FB｜陶趣天堂玩陶教室
離開鶯歌商圈，步行至建國路口，有間看起來用木板拼湊的小店，正靜靜地矗立於此，一不小心可能就會錯過。「LeLeCoCo Pottery × 檸凌柒」為一家結合陶瓷和港式小點的茶水攤，提供鹹檸七、凍檸茶、絲襪奶茶、西多士等餐點，據說是香港客人都認可的美味。
圖／[email protected]圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
店內的風格很特別，裝潢簡約質樸卻又充滿細節，甚至有一棵樹扎根於此，而無論是飲品的杯子還是西多士的盤子，都是來自店家自製的作品，使用起來更能感受到手作的溫度，令人更加期待自己的作品，燒製出爐的模樣呢！
圖／[email protected]_bird45圖／[email protected]_bird45
LeLeCoCo Pottery × 檸凌柒
- 地址｜新北市鶯歌區建國路273-1號
- 營業時間｜週六日與國定假日 13:00-19:00
- IG｜LeLeCoCo Pottery × 檸凌柒
- 淡水美食｜不只老街和阿給！你可以選擇在淡水河畔享受日式刨冰和精釀啤酒！
- 林口美食｜超夢幻客製化蛋糕&獨家韓式「飽」卡龍，旋風完食會忍不住『Burp飽嗝』！
原文出處 : ReadyGo 新北景點｜輕鬆規劃鶯歌景點一日遊，玩手拉坯、捏陶與品嚐港式飲茶！
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]