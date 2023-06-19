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南投 泰雅渡假村
圖／@pty_2004
位於南投國姓鄉的泰雅渡假村以原住民文化為主題，這裡除了是許多學校團體活動會選擇的場地，也是非常適合一家人出遊的渡假村。占地遼闊的泰雅渡假村內有許多娛樂設施除了可以走在天空步道上，居高臨下欣賞到美景之外，還有露天溫泉區能夠泡湯，以及高空繩索場可以挑戰。如果想要親近大自然，也可以到園區內的草原、步道上面走走逛逛，悠遊於其中。
圖／@ariel090909圖／@ariel090909
地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號
連絡電話：04-92461311
泰雅渡假村Atayal Resort 臉書專頁
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台中 虹夕諾雅谷關
圖／@doris_lin_1208
如果想要到台中來趟紓壓療癒的溫泉之旅，那麼一定要到谷關住一晚。有預算想好好犒賞自己的話，首推星野集團旗下的「虹夕諾雅谷關」。飯店內外的竹子和五葉松，營造出了靜謐的氛圍。飯店的每間客房內都有半露天風呂，如果不想要戶外的大露天風呂或是檜木大浴場，想要自己一個人好好放鬆的話，也可以選擇待在房間內泡湯，洗去平日的疲憊。
圖／@doris_lin_1208
地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷16號
連絡電話：04-2595-0008
虹夕諾雅谷關 官網
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台中 武陵富野渡假村
圖／@summer.uncle0059
位於雪霸國家公園內的武陵農場有著豐富的自然資源，在不同的季節，都可以欣賞到不同的自然美景。園區內除了有櫻花、楓葉之外，到了夏季還能夠體驗採水蜜桃的樂趣。到武陵農場的路途遙遠，如果不想露營，想要舒服入住的話，武陵富野度假村是非常棒的選擇。富野度假村還會舉辦高山音樂會、夜間觀星等活動，想要親近大自然，享受自然的環抱，那就到這裡住一晚吧！
圖／@summer.uncle0059
地址：台中市和平區武陵路3之16號
連絡電話：04-25901399
武陵富野渡假村 臉書專頁
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南投 悠森境渡假村
圖／@catcat28010
位於南投魚池的「悠森境渡假村」就在九族渡假村、日月潭附近，周邊有許多知名景點。園區內的大草原和在樹木間的木屋，讓人猶如置身童話世界，到了這裡，可以諦聽蟲鳴鳥叫、飽覽滿天星斗之外，也能夠吸收滿滿芬多精，在自然的環境之中渡過假期。園區也有提供由在地食材精心烹煮而成的餐點，可以品嘗到最在地、最新鮮的美味，一邊看著美景、一邊享用美食，來場視覺與味覺的雙重饗宴。
圖／@naiyuwang
圖／@catcat28010
地址：南投縣魚池鄉金天巷42號
連絡電話：04-92898666
悠森境渡假村 臉書專頁
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南投 台一生態休閒農場（楓樺台一渡假村）
圖／@qqsweet1982
楓樺台一渡假村就在南投埔里交流道附近，如果是搭乘大眾運輸工具前往，也有提供到埔里車站的接駁車可以搭乘，交通相當方便。園區內有全台唯一的「花神廟」，還有雨林風情館、銀河水道等，占地遼闊的園區內有許多可以探索的精采看點，還有許多DIY的課程能夠進行體驗，在園內待上一整天也沒問題。此外，渡假村內更能拍出許多美照，為旅程留下美好的記憶。
圖／@qqsweet1982圖／@aaa123471
地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號
連絡電話：04-92997848
台ㄧ生態休閒農場 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 中部住宿｜5家台灣中部絕美渡假村推薦，療癒放鬆的充電之旅就從這開始！
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