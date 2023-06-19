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淡海輕軌一日遊｜別再只去淡水老街！隱藏版千層蛋糕、海邊騎馬 超浪漫行程大公開

淡海輕軌一日遊｜別再只去淡水老街！隱藏版千層蛋糕、海邊騎馬 超浪漫行程大公開
淡海輕軌一日遊｜別再只去淡水老街！隱藏版千層蛋糕、海邊騎馬 超浪漫行程大公開

ReadyGo

兩三年前通車的淡海輕軌，你搭過了嗎？台北大眾運輸方便，從東到西或南到北，都能經由搭乘大眾交通工具抵達，而淡海輕軌的完工，讓玩淡水不再只是淡水老街和漁人碼頭，而是可以藉由搭乘淡海輕軌，漫遊淡水，深入每個小巷，挖掘在地美食，這篇淡海輕軌一日遊，刷新你對淡水的既定印象！

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圖 / FB 新北捷運

淡海輕軌景點類

V01紅樹林站-紅樹林生態步道

紅樹林生態步道就像是城市裡的綠地，全長僅500公尺，約15分鐘可以走完，很適合週末假期戶外走走的好地方。特別的是，整條木棧道沿路都被綠意的水筆仔包圍，樹林間望出去，一邊是高聳的大樓，另一邊則是遼闊的淡水河，視覺上的衝擊令人印象深刻，另外紅樹林的生態也很多樣，可以在泥沼間看見彈塗魚、螃蟹等生物，記得跟他們打招呼呀~

紅樹林生態步道｜淡海輕軌
紅樹林生態步道｜淡海輕軌
圖 / IG @dp_worker

V27沙崙站-沙崙海灘

曾被稱為戀愛聖地的沙崙海灘，距離輕軌下車後走路約五分鐘，因為禁止任何水上活動也不能戲水，因此人煙稀少，環境相對乾淨又完整，偶爾還會看到有新人到這裡拍婚紗，附近的馬場也會帶馬兒來散步，甚至可以騎著馬兒在海邊散步，實在太浪漫！另外往漁人碼頭方向走去，還能看到退潮後的潮間帶，生態豐富也很適合帶小朋友來玩喔！

淡水沙淪海灘｜淡海輕軌
淡水沙淪海灘｜淡海輕軌
圖 / IG @mao_mao_yang
淡水沙淪海灘｜淡海輕軌景點
淡水沙淪海灘｜淡海輕軌景點
圖 / IG @luo_pts_photo
沙崙海灘
沙崙海灘
圖 / IG @danielle_yiii

V05淡金北新站-天元宮

每年春天著名的賞櫻行程，不外乎是武陵農場、九族文化村等大型園區，不過其實在台北也有一處賞櫻好去處，不需要開車搭乘淡水輕軌就能抵達，或是到淡水捷運站轉公車，是不是超方便！天元宮除了賞櫻，其實本身建築也是一大亮點，圓形的外觀在宮廟裡很少見，高度更是高達108公尺，站在一旁就能感受到其雄偉壯觀，肯定要去朝聖一下啊！

延伸閱讀：2023賞櫻｜北部人的賞櫻秘境！淡水天元宮之賞櫻攻略

淡水天元宮 淡海輕軌一日遊
淡水天元宮 淡海輕軌一日遊
圖 / IG @shengxiang_0902

V11崁頂站

淡海輕軌開通後，這裡成為淡水的一處新秘境，崁頂站為最北端的車站。出站後，沿著海岸線走，會來到一條看不見底的道路，仿佛直通海洋，是不是超美的呀！

圖 / IG @xuyuz0522

淡海輕軌美食類

V02竿蓁林站-閑恬MyDeli

原本只是巷弄中在地的小咖啡廳，因為淡海輕軌的開通之後，變得有更多人認識並前來拜訪，過去一直是甜點供應商的老闆娘，在幾年前也決定出來開創自己的品牌，因為甜點美味，再加上獨特的品味，將店內設計得讓人放鬆又舒適。據說檸檬塔是拿手絕活，推薦大家一定要來試試～

淡海輕軌 閑恬MyDeli
淡海輕軌 閑恬MyDeli
圖 / [email protected]

閑恬MyDeli
閑恬MyDeli
圖 / [email protected]

V06新市一路站-沒有特別計畫café

淡水超強隱藏版甜點，千層蛋糕控不能錯過！距離捷運站走路約15分鐘，店內是溫馨簡約的風格，搭配兩隻超萌店貓，吸引不少粉絲，這裡的千層蛋糕是招牌，每季搭配不同水果作出多種口味，也有萬年常青的抹茶，懂吃的人就知道抹茶不能甜，而是要香又帶點苦，而這裡的抹茶千層給過！

沒有特別計畫café
沒有特別計畫café
圖 / [email protected]
圖 / [email protected]_is_no_plan

7個淡海輕軌你不能不知道的point

  • 淡海輕軌唯一與捷運共構的站為「紅樹林站」
  • 淡海輕軌進出站沒有閘門，而是刷進站or出站的刷卡機
  • 淡海輕軌上下車必須自行按鈕開門，門不會自己打開
  • 淡海輕軌營運時間跟班次
  • 可以使用1280雙北公共運輸定期票搭乘
  • 除漁人碼頭站有設立廁所，其餘沿站都沒有廁所
  • 走在平面的淡海輕軌，居然也要等紅綠燈
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原文出處 : ReadyGo 淡海輕軌一日遊｜別再只去淡水老街！隱藏版千層蛋糕、海邊騎馬 超浪漫行程大公開

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