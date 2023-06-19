我是廣告 請繼續往下閱讀
淡海輕軌景點類
V01紅樹林站-紅樹林生態步道
紅樹林生態步道就像是城市裡的綠地，全長僅500公尺，約15分鐘可以走完，很適合週末假期戶外走走的好地方。特別的是，整條木棧道沿路都被綠意的水筆仔包圍，樹林間望出去，一邊是高聳的大樓，另一邊則是遼闊的淡水河，視覺上的衝擊令人印象深刻，另外紅樹林的生態也很多樣，可以在泥沼間看見彈塗魚、螃蟹等生物，記得跟他們打招呼呀~
圖 / IG @dp_worker
V27沙崙站-沙崙海灘
曾被稱為戀愛聖地的沙崙海灘，距離輕軌下車後走路約五分鐘，因為禁止任何水上活動也不能戲水，因此人煙稀少，環境相對乾淨又完整，偶爾還會看到有新人到這裡拍婚紗，附近的馬場也會帶馬兒來散步，甚至可以騎著馬兒在海邊散步，實在太浪漫！另外往漁人碼頭方向走去，還能看到退潮後的潮間帶，生態豐富也很適合帶小朋友來玩喔！
圖 / IG @mao_mao_yang圖 / IG @luo_pts_photo圖 / IG @danielle_yiii
V05淡金北新站-天元宮
每年春天著名的賞櫻行程，不外乎是武陵農場、九族文化村等大型園區，不過其實在台北也有一處賞櫻好去處，不需要開車搭乘淡水輕軌就能抵達，或是到淡水捷運站轉公車，是不是超方便！天元宮除了賞櫻，其實本身建築也是一大亮點，圓形的外觀在宮廟裡很少見，高度更是高達108公尺，站在一旁就能感受到其雄偉壯觀，肯定要去朝聖一下啊！
延伸閱讀：2023賞櫻｜北部人的賞櫻秘境！淡水天元宮之賞櫻攻略
圖 / IG @shengxiang_0902
V11崁頂站
淡海輕軌開通後，這裡成為淡水的一處新秘境，崁頂站為最北端的車站。出站後，沿著海岸線走，會來到一條看不見底的道路，仿佛直通海洋，是不是超美的呀！
圖 / IG @xuyuz0522
淡海輕軌美食類
V02竿蓁林站-閑恬MyDeli
原本只是巷弄中在地的小咖啡廳，因為淡海輕軌的開通之後，變得有更多人認識並前來拜訪，過去一直是甜點供應商的老闆娘，在幾年前也決定出來開創自己的品牌，因為甜點美味，再加上獨特的品味，將店內設計得讓人放鬆又舒適。據說檸檬塔是拿手絕活，推薦大家一定要來試試～
圖 / [email protected]
圖 / [email protected]
V06新市一路站-沒有特別計畫café
淡水超強隱藏版甜點，千層蛋糕控不能錯過！距離捷運站走路約15分鐘，店內是溫馨簡約的風格，搭配兩隻超萌店貓，吸引不少粉絲，這裡的千層蛋糕是招牌，每季搭配不同水果作出多種口味，也有萬年常青的抹茶，懂吃的人就知道抹茶不能甜，而是要香又帶點苦，而這裡的抹茶千層給過！
圖 / [email protected]圖 / [email protected]_is_no_plan
7個淡海輕軌你不能不知道的point
- 淡海輕軌唯一與捷運共構的站為「紅樹林站」
- 淡海輕軌進出站沒有閘門，而是刷進站or出站的刷卡機
- 淡海輕軌上下車必須自行按鈕開門，門不會自己打開
- 淡海輕軌營運時間跟班次
- 可以使用1280雙北公共運輸定期票搭乘
- 除漁人碼頭站有設立廁所，其餘沿站都沒有廁所
- 走在平面的淡海輕軌，居然也要等紅綠燈
- 淡水美食｜不只老街和阿給！你可以選擇在淡水河畔享受日式刨冰和精釀啤酒！
- 台北美食｜一夾就化的美味排骨，來自韓國最正宗的馬鈴薯排骨火鍋！
原文出處 : ReadyGo 淡海輕軌一日遊｜別再只去淡水老街！隱藏版千層蛋糕、海邊騎馬 超浪漫行程大公開
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]