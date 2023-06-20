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供年薪200萬雲端架構師職缺！北科大、Google首辦數位人才媒合日

▲北科大與Google台灣合作「數位人才媒合日」，招募企業與求職學生互動熱烈。（圖／北科大提供）
▲北科大與Google台灣合作「數位人才媒合日」，招募企業與求職學生互動熱烈。（圖／北科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

國立台北科技大學產學連結執行辦公室因應產業發展趨勢及配合各企業需求，和Google台灣共同推動「數位人才探索計畫」，共同培育優質產業人才，日前於北科大中正堂首度舉辦「數位人才媒合日」實體活動，精選22家企業，提供年薪60萬元以上的數位相關職缺，甚至有120萬元到200萬元的雲端架構師職缺。

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北科大指出，有別於市場上認證課程，「數位人才探索計畫」著重實質上幫助人才展開數位職涯，今年計畫擴增成3學程，數位廣告（含搜尋廣告、影音廣告、廣告素材）、Google Analytics 4、Google Cloud Computing Foundations，超過12,000名學員報名3學程。

該計畫在17日舉辦「數位人才媒合日」活動，早上自由交流，讓招募企業認識這些完成計畫的數位人才，人才也更加認識各產業的企業；下午的面試階段則是由計畫團隊幫忙媒合，活動前企業人才雙方表示面試意願並排序，讓企業與人才1天內可以完成多場面試。

北科大指出，此次「數位人才媒合日」精選22家企業，包括CAPSULE日商點子膠囊、KKday、Pressplay、VERVE、太古汽車集團、台灣雀巢、艾肯娛樂、亞星通、明基電通、弈樂科技、Hahow思哈股份有限公司、泰博科技、凱鈿行動科技、普羅森科技、統一資訊、鈊象電子、奧理科技、聖洋科技、圖靈數位、維肯媒體、慧邦科技、樂意傳播。其中最多為數位行銷、數據分析和雲端工程相關職缺，多為年薪60萬元到120萬元的數位相關職缺，甚至有120萬元到200萬元的雲端架構師職缺。

Google台灣總經理林雅芳表示，Google台灣在疫情期間推出數位人才探索計畫，目的是要協助台灣的學生、求職者和在職人士獲得數位技能，很榮幸每年都看到上萬人報名這個計畫，帶著新的技能回到職場，為台灣產業的數位轉型貢獻心力。相信透過今年第一次舉辦的媒合活動，能進一步幫助台灣產業更有效率地找到數位人才、加速轉型，讓台灣更進一步邁向亞洲矽谷的目標。

北科大副校長楊重光表示，為培育新一代數位人才及填補企業數位人才缺口，北科大執行辦公室和Google台灣共同推動「數位人才探索計畫」，透過證照考核、線上課程等管道帶領學員了解數位時代各領域的秘辛，補足校園課程與企業需求間的空白，讓學員能夠更輕鬆地適應工作需求與強度、減少企業對於新鮮人的投入的適應期，達到雙贏的成果。

楊重光指出，據1111人力銀行資料庫顯示，目前網站中有超過2萬筆數位行銷人才的工作機會，與3年前數位行銷正興起時相比，工作機會成長2.6倍，數位人才在不同的產業領域中都能發揮所長，成為疫後最炙手可熱的當紅炸子雞。此次「數位人才媒合日」把求才單位與求職者聚集在一起，提供人盡其才的機會，展現產官學資源整合育才的成果。 

數位部產業署長呂正華表示，政府積極推動各行各業（產業）數位轉型與創新，樂見數位人才探索計畫在第一線協助實踐這個目標，也歡迎更多企業一起培育數位人才。

教育部技職司長楊玉惠提到，教育部因應培育數位科技人才需求增長，協助各大學開設相關課程，現今資訊數位課程已不僅在商管、資管、多媒體視覺傳播等科系，機械、電機等傳統工程學門也配合產業發展培育具跨域專長的學生，其目的是為協助學生強化就業競爭力，進而順利接軌就業市場。

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