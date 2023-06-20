供年薪200萬雲端架構師職缺！北科大、Google首辦數位人才媒合日

我是廣告 請繼續往下閱讀
該計畫在17日舉辦「數位人才媒合日」活動，早上自由交流，讓招募企業認識這些完成計畫的數位人才，人才也更加認識各產業的企業；下午的面試階段則是由計畫團隊幫忙媒合，活動前企業人才雙方表示面試意願並排序，讓企業與人才1天內可以完成多場面試。
北科大指出，此次「數位人才媒合日」精選22家企業，包括CAPSULE日商點子膠囊、KKday、Pressplay、VERVE、太古汽車集團、台灣雀巢、艾肯娛樂、亞星通、明基電通、弈樂科技、Hahow思哈股份有限公司、泰博科技、凱鈿行動科技、普羅森科技、統一資訊、鈊象電子、奧理科技、聖洋科技、圖靈數位、維肯媒體、慧邦科技、樂意傳播。其中最多為數位行銷、數據分析和雲端工程相關職缺，多為年薪60萬元到120萬元的數位相關職缺，甚至有120萬元到200萬元的雲端架構師職缺。
Google台灣總經理林雅芳表示，Google台灣在疫情期間推出數位人才探索計畫，目的是要協助台灣的學生、求職者和在職人士獲得數位技能，很榮幸每年都看到上萬人報名這個計畫，帶著新的技能回到職場，為台灣產業的數位轉型貢獻心力。相信透過今年第一次舉辦的媒合活動，能進一步幫助台灣產業更有效率地找到數位人才、加速轉型，讓台灣更進一步邁向亞洲矽谷的目標。
北科大副校長楊重光表示，為培育新一代數位人才及填補企業數位人才缺口，北科大執行辦公室和Google台灣共同推動「數位人才探索計畫」，透過證照考核、線上課程等管道帶領學員了解數位時代各領域的秘辛，補足校園課程與企業需求間的空白，讓學員能夠更輕鬆地適應工作需求與強度、減少企業對於新鮮人的投入的適應期，達到雙贏的成果。
楊重光指出，據1111人力銀行資料庫顯示，目前網站中有超過2萬筆數位行銷人才的工作機會，與3年前數位行銷正興起時相比，工作機會成長2.6倍，數位人才在不同的產業領域中都能發揮所長，成為疫後最炙手可熱的當紅炸子雞。此次「數位人才媒合日」把求才單位與求職者聚集在一起，提供人盡其才的機會，展現產官學資源整合育才的成果。
數位部產業署長呂正華表示，政府積極推動各行各業（產業）數位轉型與創新，樂見數位人才探索計畫在第一線協助實踐這個目標，也歡迎更多企業一起培育數位人才。
教育部技職司長楊玉惠提到，教育部因應培育數位科技人才需求增長，協助各大學開設相關課程，現今資訊數位課程已不僅在商管、資管、多媒體視覺傳播等科系，機械、電機等傳統工程學門也配合產業發展培育具跨域專長的學生，其目的是為協助學生強化就業競爭力，進而順利接軌就業市場。