揭露在台外籍漁工心聲！百人齊聚「逐浪奮鬥邊緣人」講座

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目前在全台的外籍漁工已有超過三萬多人，這些漁工們通常都就地居住在工作漁船上的狹小船艙中，飲食生活都與工作領域相同位置，沒有個人的隱私空間，團隊工作群體生活是他們的日常模式，就連洗澡如廁的隱私都是奢求。未出港的時間，漁工們需要在港邊修補漁具或是船體，港邊工作完成後，往往都被船主要求待在船上看管船隻，若要請假外出，也都要看船主的臉色與心情。工作後的生活，他們無法像陸地上的一般人，可以自由的來去或是依照自己的想要而去做，一個無形的枷鎖，鎖著他們的生活。
為了改變外籍漁工長期不正常的工作生活型態，新事社會服務中心運用專業的社會工作方法，嘗試改變如此嚴重積非成是的生態，規劃出從個人到制度面的改變方法，如宣導培力、個案服務、遊說倡議、推動修法立法、社區歇腳亭、健康醫療服務、以及助人工作坊等方法，協助漁工與社會之間的問題，得以改變符合需求。同時也培力漁工們學會從受助、自助到助人，透過自身的能力幫助身邊其他的人，在助人過程中成長自己。
新事社會服務中心看見漁工們生理及心理的健康需求，推動港邊基本人權設施，包含了盥洗間、廁所、祈禱室及休閒活動空間，讓漁工在身心靈都能得到適當的幫助。外籍漁工與社會間的融合，新事社會服務中心透過舉辦各種社會活動，如外籍漁工捐血活動或是節慶的社區活動，在參與間能夠促進理解而願意付出，讓漁工們在這塊土地能夠找出自我價值，也讓社會看見外籍漁工們願意的行動。
座談會中發現兩位來自印尼的移工，是新事社會服務中心曾培力過的移工，他們主動前來參加座談會，這就是移工的社會參與及共好的展現。最後，正新督導向參與者呼籲，應該以「尊嚴、平等、自由」為核心，透過表達、溝通、理解、包容的方式來對彼此，善待異鄉人。
緊接著第二位邀請蘇格澳底海洋書苑主人林群，人稱「貓哥」的他，有著輔大法律系、清大哲學碩士背景，在澳底開了間獨立書店，結合體驗浮潛水上活動、民宿無菜單料理、販賣新鮮魚貨、及借閱移工書籍。貓哥為東南亞的移工們營造一個充滿家鄉風情的空間，移工在這裡可以免費借閱母語書籍閱讀、聽到家鄉音樂，有物資、有家鄉味、有暖茶，更重要的是有溫暖的人情；貓哥也意識到因為閱讀書籍仍然需有一定的教育程度，為此他也將自己的行動書車，改裝成為移動版的卡拉OK車。
「車子開到哪裡，漁工的歡笑就在哪裡，人們隨著音樂擺動的身體，這是漁工放鬆娛樂與身心的歸宿，人情因此聚集。」貓哥在座談會中還分享一次難忘的經驗，與休息的漁工共同去淨灘時，他用著印尼話希望與其拉近距離，對方卻回他其他語言，他直呼：「沒想到還遇到說爪哇語的印尼人！」但這也讓他深刻地體悟，透過每次的接觸，他與漁工的關係，不再是遙遠的觀察 而是近距離的接觸。
第三位與談人為天主教台中教區海員宗會負責人黃慧如姊妹，海員宗會(Apostle ship of the Sea) 在全球各大港口都有海員中心（STELLA MARIS）關懷海員，保護海員的權利，尊重他們的尊嚴，為在台中港海星海員服務中心的她，帶領志工當貨輪船靠港時到船上為船員們禱告，展開牧靈服務，給予在海浪漂泊許久的船員們心靈的慰藉，以及安慰他們在遇難時的無助心情。同時積極地協助擱淺貨船救援服務，在疫情期間投入其安置作業，以及幫助上岸的生活照顧，協助其成功返回母國。每年為外籍漁工發送需要的物資，透過物資來關懷外漁工們在台的需要。
與談的最後邀請耶穌會詹德隆神父，告訴大眾漁人是最有智慧與勇氣面對風浪的人，在生活中他們也將展現這樣的勇氣，從信仰的角度出發，提醒我們在人與人、人與環境間的互動與關懷，應該以更平等的視角對待外籍漁工兄弟，讓大眾真實地看見「大海本無疆，人權實無界」的展現。
最後邀請四位與談者共同上台，以對談的方式再次呼籲社會大眾善對待所遇到的移工朋友，在法規尚未能夠完善前，透過與相關公部門單位遊說與倡議，希望建立一個良好的政策惠及漁工兄弟；正新督導也分享在碰到移工朋友的困境時，應以柔性的方式，培力移工建立自身能力去面對。同時新事也參與仲介的評鑑，檢視督促仲介服務品質，讓移工環境更加友善，期盼能以理性的方式面對社會問題，並且改變它；林群也認為我們不應歧視任何國家的人，漁工是最有勇氣面對風浪的人。