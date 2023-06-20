北京學者：當前是改善中美關係最佳時機

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此間輿論認為，在當前中美關係處在建交以來最低谷之際，又一次站到十字路口的中美是選擇對話或對抗、合作還是衝突，在布林肯訪問期間，雙方都給出了共同答案，也就是回到並落實兩國元首去年11月峇里島會晤時達成的重要共識；而習近平禮節性會見布林肯，並對中美會談給予一定積極評價，這是中方以禮相待、展現善意，期待的是兩國和平共處、合作共贏。
看在中方眼裡，一次訪問無法根本化解中美在不同領域的分歧，也無法讓中美關係回歸正軌。中方並認為，兩國關係的關鍵須視美方能否以「誠意」回應中方的「善意」，「端正對華認知，尊重中方的核心利益以及重大關切上的底線、紅線，把表態落實到行動上來」。
北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇接受中央社採訪時表示，中美關係前一段時期堪稱越來越糟，「有可能圍繞台灣問題、南海問題爆發局部戰爭，情況比較多」，而走向新冷戰、甚至局部熱戰的方向。
王勇分析，但是在國際格局發生「很大且不利美國」的變化、也就是俄烏戰事後中俄兩國加強戰略性協作夥伴關係的情況下，美國高層最近數月針對中美關係做出比較多的姿態，表現得比較急迫。
除了國際格局，王勇指出，中美兩國之間共同的利益依然存在，「這也是中美關係複雜性的所在」。過去40年、特別是最近30年經濟全球化發展的產物「就是中美之間形成你中有我、我中有你的關係」，美國當前對中國推動的戰略競爭，不符合美國企業的利益，也不符合美國社會的期待。
如同近年來中方各界的觀點，王勇認為，美國在國內政治鬥爭激烈、社會分化嚴重以及經濟下滑的背景下，需要一個外部敵人來轉移國內矛盾、凝聚國內共識，這個外部敵人「過去是蘇聯，80年代是日本，現在是中國」，只是中國的實力遠遠超過當年的蘇聯和日本。
對於中美互動，王勇表示，美國總統拜登（Joe Biden）近期對兩國關係也有很好的表態，但如何應對中國的崛起，美國國內存在不同的意見，為兩國關係增添更多不確定的因素。
王勇分析：「特別是明年美國要總統大選，兩黨可能都圍繞著中國來說事，加劇中美關係的緊張，因此當前是中美關係改善的最佳時機，再晚的話，到明年大選年，拜登政府想改善中美關係就會變得非常的困難」。
他說：「比如說這次布林肯宣布訪問中國前夕，美國一部分勢力就散布中國在古巴加強對美國的監聽行為，這這就是非常明顯想破壞當前中美關係改善的勢頭」。
陸媒報導，秦剛與布林肯這次會談的新聞稿件明確列出了鎮5項「雙方同意」，對此，中國外交部美大司長楊濤昨晚介紹相關情況時表示，雙方達成了一些「積極」共識和成果。
與此同時，布林肯昨天在美國駐北京大使館舉行的記者會也表示，「過去兩天，我們朝着這個方向（管理好雙邊關係）邁出了積極的一步」。（編輯：邱國強）1120620