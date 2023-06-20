陳建仁首次主持青年諮詢委員會　聚焦台灣文化軟實力

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陳建仁以曾經參訪台北松菸的「2023地方創生論壇暨展覽市集」、宜蘭的「2023年亞太社會創新高峰會」經驗為例，指出青年朋友是地方、社會以及產業發展的重要基礎，期盼年輕人和政府通力合作，把自己的理想跟專業化為行動，協助地方恢復生命力與韌性，再創社會的新價值，同時推動地方國際化，吸引更多國外人士來訪。
陳建仁強調，這幾年在總統蔡英文帶領，以及與會者的努力下，在疫情期間讓國際社會體認到「Taiwan Can Help, and Taiwan Is Helping」，也因台灣國際處境特殊，文化領域一直是在國際社會上突出的軟實力，而語言是文化的載體和靈魂，所以掌握現今海外華語文擴展的機會，以文化軟實力來行銷台灣，進而發展更多外交的可能性，就顯得格外的重要，使得國際不只是知道台灣防疫做得很好、經濟上發展得很好，也能夠瞭解在文化、教育、社會各層面，認知到台灣在世界上是一個很友善、民主、自由、多元、開放的好朋友。
陳建仁表示，青諮會在以往3屆中，已經提出了77項政策建言與提案，包括提高農民勞動保障和權益、爭取技職國手參加國慶遊行，還有讓校園免費提供生理用品、港口轉型拉近民眾與海洋的距離等，創新的議題影響非常廣泛，透過每一屆青年委員的堅持與努力，針對相關問題提出政策優化的提案，政府也需要青年委員的建言來讓政府的施政能夠更貼近青年的需要，進一步獲得各界的支持。本屆委員的提案也讓人感受到青年朋友們蓄勢待發，希望藉由大家的想法與建議，經過有效率的討論，大家一起努力讓台灣更加溫暖、堅韌，也更加的美麗。
針對本次會議關於「完備我國文化外交策略，包含全球華語教學、台灣文化與漢學研究推廣」提案，陳建仁指出，台灣是一個富有多元文化的國家，其文化特質是多元、開放與包容，而自由、民主精神則是台灣文化的基石，台灣使用的語言有華語、客語、台語等，然而針對國家語言的發展，則需要行政院建立跨部會平台機制，由政委協助進行教育部、文化部、僑委會與外交部工作的整合與協調，並期盼青年委員在平台上提供青年人的教學方法、教學管道與科技方式，共同推廣華語教育與台灣文化。
陳建仁進一步指出，台灣有相當深厚的文化底蘊，文化外交應結合政府與民間的力量共同努力，並考慮各年齡層接收訊息管道，可結合歌曲、動畫、布袋戲等影視音作品，並帶入青年委員的創意與民間的力量，將使文化外交更有成效。此外，在據點開發及拓展方面，也請教育部、僑委會與文化部共同盤點擇定重點地區，並就合適據點，一同推廣華語教育與台灣文化。