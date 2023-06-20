炎亞綸道歉了！被前男友指控散播親密影片　親回應：手機送修外流

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炎亞綸今整天都未回應記者，晚間就發長文向前男友道歉，「謝謝A男願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈。對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己」。
炎亞綸表示在這段感情，能為前男友付出的就是經濟開銷，但因自己時常出國工作，2人聚少離多、疏於溝通，沒有智慧的處理分手，導致現今局面。炎亞綸也解釋親密片非自己外流，應是送修手機時遭維修店散播，自己也請律師盡最大能力下架影片，「這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉潛的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避」。
最後，炎亞綸再跟前男友、大眾道歉，他說：「做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程。」炎亞綸保證不會逃避、坦然面對，要導正扭曲的自己，也希望A男能給自己當面說對不起的機會。
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