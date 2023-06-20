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炎亞綸道歉了！被前男友指控散播親密影片　親回應：手機送修外流

▲炎亞綸針對不實指控，發聲明認錯道歉。（圖／資料照）
▲炎亞綸針對不實指控，發聲明認錯道歉。（圖／資料照）

記者陳雅蘭/綜合報導

台灣「#Me too」性騷擾風波不斷，同時也爆出不同形式的案件，造成許多人揮之不去的陰影。藝人炎亞綸就被當時還未成年的前男友A，爆出兩人交往時的親密影片遭惡意散播，A男今（20日）發長文自認年輕不懂事、為愛包庇炎亞綸，但分手後為此身心受創；炎亞綸也為此事發聲明道歉，但否認散播影片，應為手機維修店外流，他說：「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」

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▲炎亞綸被前男友指控散播親密影片。（圖／當事人IG）
▲炎亞綸被前男友指控散播親密影片。（圖／當事人IG）
A男透露16歲時跟炎亞綸於網路結識、進而交往，也做出情侶間會做的事，因為太愛炎亞綸，儘管被劈腿也包容對方；2人最後分手收場，某天A男卻收到不知名訊息，內容都是跟炎亞綸的親密影片，A男求助炎亞綸未果，甚至換來炎亞綸言語威脅，影片最後經週刊報導，A男在校園飽受言語霸凌，痛苦不堪。

炎亞綸今整天都未回應記者，晚間就發長文向前男友道歉，「謝謝A男願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈。對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己」。

炎亞綸表示在這段感情，能為前男友付出的就是經濟開銷，但因自己時常出國工作，2人聚少離多、疏於溝通，沒有智慧的處理分手，導致現今局面。炎亞綸也解釋親密片非自己外流，應是送修手機時遭維修店散播，自己也請律師盡最大能力下架影片，「這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉潛的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避」。

最後，炎亞綸再跟前男友、大眾道歉，他說：「做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程。」炎亞綸保證不會逃避、坦然面對，要導正扭曲的自己，也希望A男能給自己當面說對不起的機會。

▲炎亞綸道歉聲明，認了與前男友的祕密是他心中的未爆彈。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸道歉聲明，認了與前男友的祕密是他心中的未爆彈。（圖／炎亞綸臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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