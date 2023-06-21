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冠軍由你決定！台灣大賽7月登場　世界冠軍Kyoka合體ØZI熱舞宣傳

▲2023 Red Bull Dance Your Style台灣大賽將於7月8日於台北兒童新樂園登場。(官方提供)
▲2023 Red Bull Dance Your Style台灣大賽將於7月8日於台北兒童新樂園登場。(官方提供)

運動中心/綜合報導

街舞盛典Red Bull Dance Your Style台灣大賽將於7月8日登場，全台頂尖舞者將匯聚在兒童新樂園，以不同舞風迎戰流行歌曲即興對尬。這場融合街舞文化的社交派對，沒有專業評審講評，而是由現場觀眾亮燈票選贏家。活動當天四點開放一般觀眾免費入園觀賽。

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為宣傳Red Bull Dance Your Style台灣大賽，Red Bull Dancer Kyoka更與創作歌手ØZI合體熱舞，兩人搭配ØZI的歌曲〈ISSUES〉，以肢體接力展現個人魅力。

來自日本的Red Bull Dancer、2016 Juste Debout世界冠軍Kyoka日前抵台擔任海選評審，她與2021年台灣冠軍哈妹（Chrissy Chou）及IP LOCKERS團長囂張一同選出晉級決賽的7名舞者，與其他種子選手共同在台灣決賽角逐全台最強風格舞者的寶座，而最終贏家將在11月前往法蘭克福參與世界決賽。

「Red Bull Dance Your Style以流行歌曲出題，只要你能掌握音樂本質，並透過舞蹈展現出自己的風格，讓現場觀眾產生共鳴，就有機會成為魅力贏家！」Red Bull Dancer Kyoka也在海選後受訪時點出在Red Bull Dance Your Style致勝的關鍵。

Red Bull Dance Your Style 以全新的街舞競賽概念，集結了各式舞風的佼佼者登場，包含2019年台灣冠軍Waccking好手Maya Chou、全方位嘻哈街舞高手異鄉人、2019年美國齊舞世界賽獲世界第5名的Popping舞者淋雨（劉凌宇）、台灣Dancehall舞風重要推手小姬老師等16名舞者到時輪番較勁，只為贏得現場觀眾青睞，將在台北兒童新樂園掀起街舞狂潮！

自詡「街舞變色龍」的Red Bull Dancer Kyoka在疫情後首度訪台，不僅擔任海選評審，更現身台北信義區獨舞拍攝。日前影片釋出後也引發全球網友熱烈迴響，Kyoka以其專擅的嘻哈舞風，融合從小習得的空手道、巴西戰舞卡波耶拉、佛朗明哥等多元風格，在台灣人熟悉的101地標前，以舞蹈展現她獨有的日系潮流。

▲不同於一般街舞賽事，Red Bull Dance Your Style是由觀眾決定贏家，只要能掌握全場氣氛，就能贏得賽事。官方提供
▲不同於一般街舞賽事，Red Bull Dance Your Style是由觀眾決定贏家，只要能掌握全場氣氛，就能贏得賽事。官方提供

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