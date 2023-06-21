炎亞綸桃花不斷！和阿本緋聞傳8年　承諾鬼鬼要娶她

炎亞綸昨（20）日被抖音網紅耀樂控訴交往時偷拍親密片，還同時劈腿多位對象，對此，炎亞綸發出聲明道歉，「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」炎亞綸在鏡頭前鮮少談感情，講到緋聞對象，第一個讓人聯想到的，就是《模范棒棒堂》的阿本。
記者薛羽彤/綜合報導
炎亞綸長相帥氣，身邊桃花不斷，這次坦承與耀樂交往過，也算是他首度公開出櫃。阿本與炎亞綸因拍攝《桃花小妹》相識，兩人緋聞傳了8年，甚至被民眾直擊阿本進出炎亞綸家，對外都互稱好朋友，2020年炎亞綸上小S節目，被問到與阿本關係，他說：「曾經真的是很好很好，但現在完全就是朋友。」
據傳因為炎亞綸桃花太旺，才讓阿本心死斬斷感情，分手後兩人仍是朋友，近期還在《嗨！營業中》同台，甚至阿本出席炎亞綸的家族聚會，可見兩人交情非一般。而在阿本之前，炎亞綸還曾與《模范棒棒堂》呱呱（蔡貴霖）傳過緋聞。
除了阿本之外，炎亞綸的「緋聞女友」鬼鬼（吳映潔），兩人因擁有好交情進而傳出緋聞，還曾在鏡頭前公開親吻，讓眾人臉紅心跳。鬼鬼笑說，炎亞綸在她還沒滿30歲時，就承諾「如果我30歲未嫁，就把我娶為妻」，鬼鬼苦嘆「結果現在都33歲了，我不僅單身，連摯友也失約」，最後她認真的說：「如果一直沒嫁，真的會想跟最好的朋友炎亞綸結婚」，坦言對方就是她的理想型。兩人交情超過15年，不管在工作上或私底下都是好朋友，還曾一起拍攝過雜誌封面，當時炎亞綸寫道「我們結婚了」，嚇壞不少人。