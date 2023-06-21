台股早盤下跌逾30點！台積電跌4元 觀光概念股多檔飆漲停
美股昨（20）日漲多拉回收低，台北股市今（21）日早盤下跌逾30點，一度來到17142點，權值王台積電早盤跌4元，來到579元，跌幅近0.7%。今日觀光概念股續強，老爺知、富野、華園等多檔於開盤不久後飆上漲停板。輝達昨收漲2.6%，再創歷史新高價，推升輝達概念股華擎、精英等走揚。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數下跌245.25點，或0.71%，收在34053.87點。標準普爾500指數下跌20.88點，或0.47%，收在4388.71點。那斯達克指數下跌22.28點，或0.16%，收在13667.29點。費城半導體指數下跌25.582點，或0.70%，收在3647.562點。
台北股市今日開高走低，加權指數以17186點開出，隨後翻黑下跌逾30點，一度來到17142點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到579元，跌幅近0.7%。同樣為晶圓代工的聯電下跌0.7%，世界先進漲約0.8%、力積電則於平盤遊走。其他重要電子股，如聯發科小漲0.2%，鴻海、緯創、友達、大立光、國巨、廣達走揚，但和碩、南亞科、日月光、台達電跌約0.1至2%以上。
觀光概念股迎暑假商機，持續發威，老爺知、富野、華園、夏都、海灣、第一店等多檔於開盤不久後飆上漲停板，其他如六福、雲品、鳳凰、雄獅也都勁揚約2至5%。
另外，輝達昨收漲2.6%，再創歷史新高價，輝達概念股紅通通，華擎、精英、技嘉、茂達、穎威上漲0.6至5%以上。