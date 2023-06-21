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含抗組織胺感冒藥很危險？苯巴比妥一定是診所流出？醫界：家長應釐清 3 件事

含抗組織胺感冒藥很危險？苯巴比妥一定是診所流出？醫界：家長應釐清 3 件事
含抗組織胺感冒藥很危險？苯巴比妥一定是診所流出？醫界：家長應釐清 3 件事

Heho健康

近期新北幼兒園餵藥事件燒不斷，孩子是否接觸苯巴比妥、苯二氮平藥物仍待毛髮鑑驗確認，若確定有接觸，藥物來源也仍須釐清。在案情尚未明朗之時，家長焦慮永遠無法平息，更衍生出許多疑慮，為此各界醫學會也做出聲明，希望能平復父母的擔憂。

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一開始新北市私立幼兒園爆出幼師疑似管教問題，而在孩子午休前餵「未經家長托藥許可」的藥物，引發爭議。但事件發生後至今，衍生出許多似是而非的猜測，比如「苯巴比妥藥物一定是基層診所流出」、「含抗組織胺感冒藥也十分危險」、「巴比妥有成癮風險，是不是該停藥」等。本篇整理各大醫學會所做出的聲明，盼能減輕家長疑慮。

兒科醫學會：兒科醫師開立抗組織藥，有 3 個判斷標準

兒科醫學會指出，抗組織胺在臨床上常使用於兒童過敏相關疾病處置或感冒症狀的緩解，相關藥物已開發使用超過數十年，不建議將年齡作為判斷藥物適合與否的唯一標準。兒科醫學會秘書長、林口長庚醫院兒童內科部副部主任歐良修補充，兒科開立抗組織胺藥物給孩童使用，通常有三個判斷標準，分別是：

  1. 孩子的症狀是否符合藥物的適應症。
  2. 兒科醫師需根據病童年紀、體重、病況等條件評估藥物的使用。
  3. 需觀察嬰幼兒使用抗組織胺藥物後是否出現副作用，處方劑量也得更小心謹慎。


歐良修提醒，任何時候要使用兒童藥物，家長或照護者都不應自行購買與服用，皆須經由兒科醫師評估，正確使用兒童藥物才是減輕照顧者疑慮，及維護兒童健康的重要關鍵。

小兒神經醫學會：服用苯巴比妥藥物者請勿自行停藥減藥

近日最陷入爭議的藥物「苯巴比妥」，被列為第四級管制藥品，醫療用途上則治療兒童癲癇相關疾病。但受到風波影響，家長開始擔心因疾病而使用相關藥物會不會對健康帶來更大的傷害。小兒神經醫學會強調，家中若有正在服用苯巴比妥的病童，家長一定要記得「正確用藥、不擅自停藥」。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海說明，病童服用苯巴比妥的過程中，臨床上會透過抽血檢驗的方式追蹤苯巴比妥的濃度，以適時調整藥物劑量。小兒神經醫學會提到，兒科專科醫師或小兒神經專科醫師也會評估藥物療效，並觀察是否出現不良反應等。



另外，每位病童體質不一，再加上疾病的問題，可能都會有不同反應，若出現不良藥物反應，比如藥物過敏、嗜睡、食慾不振、注意力不集中等，家長應告知醫師，並與醫師討論及制定醫療計畫，切勿因為恐慌而自行減藥或停藥。如此可能導致癲癇復發，甚至引發癲癇重積症的危險。長期使用治療疾病後，若考慮停藥時，也須在醫師監控下慢慢停藥。

基層醫療協會：藥品來源尚未釐清，不應影射醫療院所流出

基層醫療協會指出，在藥品來源尚未獲得澄清以前，不應影射藥品的來源是來自於醫療院所，若病人不是屬於癲癇的神經疾病，醫師絕不可能開立單方苯巴比妥給病童服用，更不可能在一般疾病開立含有苯巴比妥的複方藥品，若真有開立也一定可以在健保資料庫中查到相關資訊。

目前尚未確切釐清，兒童是否確實曾經接觸過苯巴比妥相關藥物，台北榮民總醫院仍在開發毛髮檢測的方式，顏宗海說明，毛髮檢體能夠驗出較長時間的藥物反應，不像血液或尿液經過幾天幾周就會代謝掉。另外，質譜儀是較有可信度的設備，透過它來檢驗毛髮才會是最確切的結果。



文／陳韋彤　圖／孫沛群

諮詢專家：林口長庚醫院兒童內科部副部主任歐良修、林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海
參考資料：小兒神經醫學會聲明、兒科醫學會聲明

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 含抗組織胺感冒藥很危險？苯巴比妥一定是診所流出？醫界：家長應釐清 3 件事

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