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小朋友搭飛機不舒服怎麼辦？醫指常見３情況、３招改善、６招預防！

▲ （圖／今健康）
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小朋友搭飛機，常常在起飛後容易出現各種異於平常的現象，例如哭鬧不停，或者耳朵痛、流鼻血等等。許英哲張漢明耳鼻喉科診所主治醫師劉承信在個人網站分享常見症狀，以及改善方式和預防方式，讓出遊更愉快放心。

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小朋友搭飛機常常不舒服？醫指常見３情況及原因。

哭鬧不停和耳朵有關？劉承信醫師指出，小朋友搭飛機常會出現哭鬧不停，原因可能和耳悶、耳痛、聽力下降、暈眩、耳鳴等耳部症狀有關，這些成人也可能出現，原因通常是出自於飛機起降大氣壓力改變，與中耳內的氣壓不同，使得鼓膜凹陷或凸出，進而產生不適。這類情況約有22%的孩童在下飛機之後依然持續。

打個噴嚏就流鼻血？另也有一種較嚇人的情況，就是打個噴嚏、揉個鼻子等就突然開始流鼻血，讓家長手忙腳亂，這主要和濕度有關。人體舒適的濕度約在40-60%，台灣濕度較高約在70-80%，機艙內濕度則可能僅有30%，即便是較新型的飛機也較難超過40%，普遍相當乾燥。此時鼻黏膜若較薄，或是有過敏性鼻炎、常流鼻血等情況，也就容易流鼻血。

緊張不安、坐不住？其他小朋友也會出現的搭機現象，也包括了緊張不安、坐不住、腸胃不適等現象，這絕大多數是因為環境所影響，包括氣壓變化、飛機搖晃、空氣流通等因素。

較常出現的族群：上述這些也會在成人身上出現，不過在小朋友身上可能會更嚴重或時間更長，特別更容易影響2-12歲的孩童，尤其是原本就容易暈車、暈船者，或是有過敏、正在感冒、有耳鼻喉相關疾病者。而缺乏旅行經驗、太過緊張的人也容易引起。

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小朋友搭飛機不舒服怎麼辦？醫教簡單３種方式有助改善！

改善壓力引起耳部不適：劉承信醫師指出，預防氣壓變化所產生的耳痛、耳鳴等耳部不適，可以使用耳塞輔助，或是嚼口香糖、含酸味的糖果、打呵欠、吞嚥唾液等。或是用手捏住鼻孔，適度用力的呼吸鼓起臉頰，讓耳膜向外凸起。這些都有助打開耳咽管，調節耳部氣壓。

改善過度乾燥引起流鼻血：若是出現流鼻血的現象，可用濕紙巾捲起小角，放入鼻孔前段，並用手按住鼻孔。一般姿勢即可，避免往後仰。通常經過幾分鐘之後便能止血。

改善耳鼻喉健康狀況：上述這些搭機引起的不適，如果是因為原有的耳鼻喉健康狀況引起，也可以合併服用藥物，減輕疼痛、消除發炎、清除感染等。

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預防小朋友搭飛機不舒服，醫教６招，出遊更愉快放心！

劉承信醫師叮嚀，為預防、減少這類搭機所產生的各種不適情況發生，在搭機前先讓小朋友有充足的睡眠，避免刺激飲食、氣體過多的飲料，並穿著寬鬆的衣物。搭機時可讓小朋友聽音樂、看電影、玩遊戲等，分散注意力、減少焦慮和暈眩感。

若出現之前有鼻塞、流鼻水等耳鼻喉科的相關症狀，例如鼻竇炎、中耳炎等，也應積極治療並請醫師準備相關藥物，以利降低不適感。

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