小朋友搭飛機不舒服怎麼辦？醫指常見３情況、３招改善、６招預防！

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哭鬧不停和耳朵有關？劉承信醫師指出，小朋友搭飛機常會出現哭鬧不停，原因可能和耳悶、耳痛、聽力下降、暈眩、耳鳴等耳部症狀有關，這些成人也可能出現，原因通常是出自於飛機起降大氣壓力改變，與中耳內的氣壓不同，使得鼓膜凹陷或凸出，進而產生不適。這類情況約有22%的孩童在下飛機之後依然持續。
打個噴嚏就流鼻血？另也有一種較嚇人的情況，就是打個噴嚏、揉個鼻子等就突然開始流鼻血，讓家長手忙腳亂，這主要和濕度有關。人體舒適的濕度約在40-60%，台灣濕度較高約在70-80%，機艙內濕度則可能僅有30%，即便是較新型的飛機也較難超過40%，普遍相當乾燥。此時鼻黏膜若較薄，或是有過敏性鼻炎、常流鼻血等情況，也就容易流鼻血。
緊張不安、坐不住？其他小朋友也會出現的搭機現象，也包括了緊張不安、坐不住、腸胃不適等現象，這絕大多數是因為環境所影響，包括氣壓變化、飛機搖晃、空氣流通等因素。
較常出現的族群：上述這些也會在成人身上出現，不過在小朋友身上可能會更嚴重或時間更長，特別更容易影響2-12歲的孩童，尤其是原本就容易暈車、暈船者，或是有過敏、正在感冒、有耳鼻喉相關疾病者。而缺乏旅行經驗、太過緊張的人也容易引起。
小朋友搭飛機不舒服怎麼辦？醫教簡單３種方式有助改善！
改善壓力引起耳部不適：劉承信醫師指出，預防氣壓變化所產生的耳痛、耳鳴等耳部不適，可以使用耳塞輔助，或是嚼口香糖、含酸味的糖果、打呵欠、吞嚥唾液等。或是用手捏住鼻孔，適度用力的呼吸鼓起臉頰，讓耳膜向外凸起。這些都有助打開耳咽管，調節耳部氣壓。
改善過度乾燥引起流鼻血：若是出現流鼻血的現象，可用濕紙巾捲起小角，放入鼻孔前段，並用手按住鼻孔。一般姿勢即可，避免往後仰。通常經過幾分鐘之後便能止血。
改善耳鼻喉健康狀況：上述這些搭機引起的不適，如果是因為原有的耳鼻喉健康狀況引起，也可以合併服用藥物，減輕疼痛、消除發炎、清除感染等。
預防小朋友搭飛機不舒服，醫教６招，出遊更愉快放心！
劉承信醫師叮嚀，為預防、減少這類搭機所產生的各種不適情況發生，在搭機前先讓小朋友有充足的睡眠，避免刺激飲食、氣體過多的飲料，並穿著寬鬆的衣物。搭機時可讓小朋友聽音樂、看電影、玩遊戲等，分散注意力、減少焦慮和暈眩感。
若出現之前有鼻塞、流鼻水等耳鼻喉科的相關症狀，例如鼻竇炎、中耳炎等，也應積極治療並請醫師準備相關藥物，以利降低不適感。
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