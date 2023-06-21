港媒：中共政治透明化趨勢有所轉變

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文章表示，這種猜測建基於官媒對政治局會議的報導與否，但實際上，不排除政治局有開會卻沒有公開報導。
據指出，一般而言，中共中央政治局開會都會順便舉行集體學習，而外界所指官媒沒有公開報導的3次會議，除去年11月外，政治局分別於1月31日下午和5月29日下午舉行了集體學習。
文章表示，儘管官方媒體沒有報導政治局同日上午開會，但按一般慣例，政治局委員在中南海濟濟一堂，一些人還是千里迢迢由外地趕來，不會只學習，不議事。
文章認為，大陸官媒沒有報導開會的原因，很可能是會議的主題不宜對外公開，而事實上，過去官媒也並非公開報導所有政治局會議，比如2017年9月29日的政治局會議，審議通過了十九屆中央領導機構人事名單，會議當時就未見報導，而是在十九大閉幕人事名單的結果公開之後才披露。
同樣，去年二十大前夕敲定人事名單的政治局會議也沒有公開報導。
文章指出，中共的政治透明化是近30年才開始的進程，即使在胡耀邦、趙紫陽時代，也不是每一次政治局會議都對外報導。政治局每月例會的公開報導，大約是胡錦濤時代形成的慣例。
但文章表示，近年隨著外圍環境的日益風高浪急，高層憂患意識日增，中共的政治透明化趨勢有所轉變。（編輯：呂佳蓉）1120621